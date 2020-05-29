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مراسل CNN يروى تفاصيل اعتقاله وإطلاق سراحه أثناء تغطيته لاحتجاجات منيابوليس

Time منذ ساعتين
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مراسل CNN يروى تفاصيل اعتقاله وإطلاق سراحه أثناء تغطيته لاحتجاجات منيابوليس

وكالات (صدى):
أطلقت الشرطة الأمريكية سراح مراسل شبكة CNN، عمر خيمينيز، بعد ساعة من لحظة اعتقاله أثناء تغطيته للاحتجاجات التى نشبت في منطقة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وكانت الشبكة قد نشرت في وقت سابقة مقطع فيديو للحظة اعتقال الشرطة لمراسلها أثناء وجوده في موقع الاحتجاجات.

وأوضح المراسل تفاصيل اعتقاله، حيث ذكر أنه وجد 6 أفراد من الشرطة يقومون بمحاصرته أثناء تغطيته للأحداث، مضيفا أنه أخبرهم أنه مراسل وأنه مستعد للتراجع بعيدًا عنهم اذا كان يعوق طريقهم إلا أنهم لم ينصتوا إليه وقاموا باعتقاله.

وأضاف أنه كان يشعر بالارتياح لكون أن لحظة اعتقاله وقعت أثناء البث المباشر في التليفزيون، مضيفا أنه خرج بعد نحو ساعة من اعتقاله.

يذكر أن منطقة مينابوليس شهدت أعمال عنف على خلفية مقتل رجل أسود على يد شرطي أمريكي.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الإلكترون ليس رسول سلام ورسول حرب . الإلكترون اما ممثلة لوحدة الكتلة وأنا الفراغ العددي الكمي الممثل له يمثل لوحدة الكتلة والعددين هما وحدات محورية ومركزية في نفس الوقتت عند تمثيل الارتباط والثبات معا وهما متغيرين منفصلين في هيكلة الاداء متصلين في الية ودرجة التمثيل
د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة ووحدة المغناطيسية ممثلتين بوحدة الفراغ العددية الممثلة بالالكترون
زعيم اااسيا
مدام انك ماتقدر تعاقد مع عامل سوداني ليه الهياط وترزز يملكون غباء للامحدود لدرجه تعاقدوا مع شركة تؤمن ذكاء صناعي هههههه
د محمد ماجد بخش
ليست الالكترونات وإعدادها الممثلة الا تمثيل لوحدات الكتلة في الفراغ ومجموعها الممثل،،، للثقالة المغناطيسية،،، المرتبطين لوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الطاقة ووحدة الكتلة.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
أخي أبو محمد هذي قريه ذي عين الاثريه في محافظه المخواه منطقة الباحه تقع هذي القريه. أسفل عقبة الملك فهد رحمه الله هذا جبل ابيض ومنخلفه سلسله شاهقه من جبال السروات ويحاذي هذا الجبل الأبيض شعب يجريه فيه ما تنبع من عين ومن تحت هذا الجبل الأبيض مزارع فيها التدخل والموز والأشجار جديده و الأولين عمروا على هذا الجبيل الأبيض البيوت التي تراها من الحجارة ويسقفونها من خشب العرعر ويغطونها بالجريد حق الشجر والطين والبيت الواحد يكون الدوار فوق بعض يوصل إلى 5 أدوار يعني زي الشقق الحاليه طبعا لها ميئات السنين وراحوا أهلها منها وتهدم منها كثير بس السياحه رممتها وسوت لها اناره وممرات الما الذي يجري ينبع من أعلى الشعب وسووا له فلجان علشان العام رحتها ومتابعته لحد أعلى مكان وشفت أن ينبع من بين صخور وله دحل ومن أعلى الصخر هذا أشجار مغطيه وصوت الماء فا أهل البيوت هذي سوو فلجان للماء مع أسفل الجبل الأبيض علشان يستفيدون منه في حياتهم ومزارعهم والى يروحها يلاحظ أن الفجان من أعلى الشعب على امتداد الجبل وينزل المزارع والله اعلم فين ينتهي والأشجار والشجيرات في هذي الجبال كثييييره والمزارع فيها النخل والموز و الكادي المنجوا و اليمون الحالي والحامض وفيه الريحان وبعض الخضروات الجديده مثل الطماطم جوها في أيام البرد حلووه. بس ايام الحار موت

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