مراسل CNN يروى تفاصيل اعتقاله وإطلاق سراحه أثناء تغطيته لاحتجاجات منيابوليس

وكالات (صدى):
أطلقت الشرطة الأمريكية سراح مراسل شبكة CNN، عمر خيمينيز، بعد ساعة من لحظة اعتقاله أثناء تغطيته للاحتجاجات التى نشبت في منطقة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.
وكانت الشبكة قد نشرت في وقت سابقة مقطع فيديو للحظة اعتقال الشرطة لمراسلها أثناء وجوده في موقع الاحتجاجات.
وأوضح المراسل تفاصيل اعتقاله، حيث ذكر أنه وجد 6 أفراد من الشرطة يقومون بمحاصرته أثناء تغطيته للأحداث، مضيفا أنه أخبرهم أنه مراسل وأنه مستعد للتراجع بعيدًا عنهم اذا كان يعوق طريقهم إلا أنهم لم ينصتوا إليه وقاموا باعتقاله.
وأضاف أنه كان يشعر بالارتياح لكون أن لحظة اعتقاله وقعت أثناء البث المباشر في التليفزيون، مضيفا أنه خرج بعد نحو ساعة من اعتقاله.
يذكر أن منطقة مينابوليس شهدت أعمال عنف على خلفية مقتل رجل أسود على يد شرطي أمريكي.
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