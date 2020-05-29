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بالصور.. وقائع تسببت في قتل وتسمم أكثر من 200 شخصا قبل 50 عاما بالرياض

Time منذ ساعتين
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بالصور.. وقائع تسببت في قتل وتسمم أكثر من 200 شخصا قبل 50 عاما بالرياض

عادل الحربي (صدى):
شهدت منطقة الرياض قبل نحو 50 عاما حوادث تسببت في مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، ومن بينهم أطفال.

ومن بين تلك الحوادث واقعة تسمم لعدد كبير من الأفراد، حيث شهدت مستشفيات الرياض في منتصف عام 1392هـ حالة استنفار كبرى، واستدعاء جميع الطواقم الطبية في مستشفيات الرياض والمستشفيات العسكرية والوحدات الصحية التابعة لوزراة المعارف وكليات الطب إلى مستشفى "الشميسي".

وجاءت حالة الاستنفار بعدما شهدت الأحياء الجنوبية لبلدة الدرعية حالات تسمم لأكثر من مائتي شخص، جراء تناولهم الخبز من مخبز الحي الذي تسمم أيضا أفراده ومُلّاكه.

وأشارت التقارير الأولية عن الحادث إلى أن السيارة التي نقلت الطحين للمخبز كانت تنقل مبيدات حشرية، الأمر الذى تسبب في تسمم عدد كبير من الأشخاص، ومنهم الأطفال الذين كانوا يتساقطون في مزارعهم وعلى الطرقات وأمام بوابات المدارس، فيما ساهمت الدوريات الأمنية وسيارات الإسعاف بنقل المصابين حينها إلى المستشفى.

ولم تكن هذه الحادثة هو الوحيدة التى تضرر منها عدد كبير من الأشخاص، بل سبقها بثلاث سنوات وتحديدًا عام 1389هـ حادثة أخرى تسببت في وفاة عدد كبير من الأشخاص، معظمهم من الأطفال، وسط شارع مصدة بالرياض.

ووقع هذا الحادث في الساعة السابعة صباحاً بسبب انفجار كمية من الديناميت كانت في منزل المقاول خليل محمد سنجاب، وتصادف حينها أن عدد من الأطفال كانوا في طابور أمام مخبز الحي، وتوفوا جميعاً وفقد أهالي الحي عدد كبير من أبنائهم بسبب هذا الحادث.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة ووحدة المغناطيسية ممثلتين بوحدة الفراغ العددية الممثلة بالالكترون
زعيم اااسيا
مدام انك ماتقدر تعاقد مع عامل سوداني ليه الهياط وترزز يملكون غباء للامحدود لدرجه تعاقدوا مع شركة تؤمن ذكاء صناعي هههههه
د محمد ماجد بخش
ليست الالكترونات وإعدادها الممثلة الا تمثيل لوحدات الكتلة في الفراغ ومجموعها الممثل،،، للثقالة المغناطيسية،،، المرتبطين لوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الطاقة ووحدة الكتلة.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
أخي أبو محمد هذي قريه ذي عين الاثريه في محافظه المخواه منطقة الباحه تقع هذي القريه. أسفل عقبة الملك فهد رحمه الله هذا جبل ابيض ومنخلفه سلسله شاهقه من جبال السروات ويحاذي هذا الجبل الأبيض شعب يجريه فيه ما تنبع من عين ومن تحت هذا الجبل الأبيض مزارع فيها التدخل والموز والأشجار جديده و الأولين عمروا على هذا الجبيل الأبيض البيوت التي تراها من الحجارة ويسقفونها من خشب العرعر ويغطونها بالجريد حق الشجر والطين والبيت الواحد يكون الدوار فوق بعض يوصل إلى 5 أدوار يعني زي الشقق الحاليه طبعا لها ميئات السنين وراحوا أهلها منها وتهدم منها كثير بس السياحه رممتها وسوت لها اناره وممرات الما الذي يجري ينبع من أعلى الشعب وسووا له فلجان علشان العام رحتها ومتابعته لحد أعلى مكان وشفت أن ينبع من بين صخور وله دحل ومن أعلى الصخر هذا أشجار مغطيه وصوت الماء فا أهل البيوت هذي سوو فلجان للماء مع أسفل الجبل الأبيض علشان يستفيدون منه في حياتهم ومزارعهم والى يروحها يلاحظ أن الفجان من أعلى الشعب على امتداد الجبل وينزل المزارع والله اعلم فين ينتهي والأشجار والشجيرات في هذي الجبال كثييييره والمزارع فيها النخل والموز و الكادي المنجوا و اليمون الحالي والحامض وفيه الريحان وبعض الخضروات الجديده مثل الطماطم جوها في أيام البرد حلووه. بس ايام الحار موت
د محمد ماجد بخش
الكتل الذرية على مستوى وحدة مجموع الذرات هي الوحدة المغناطيسية وهي وحدة العنصر إلذرية

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