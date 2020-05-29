نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة العالمية: «شركات التبغ تستخدم طرقًا قاتلة لإقناع الشباب بالتدخين»

Time منذ ساعتين
Views 1752
Comment 2
الصحة العالمية: «شركات التبغ تستخدم طرقًا قاتلة لإقناع الشباب بالتدخين»

وكالات (صدى):
قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن شركات التبغ تستخدم عمداً طرقاً «قاتلة» لاستهداف الصغار في السن وإقناعهم بالتدخين، وليس من قبيل المصادفة أن تبدأ الغالبية العظمى من المدخنين هذه العادة قبل بلوغ 18 عاماً.

وبمناسبة «اليوم العالمي للامتناع عن التدخين» الذي يصادف الأحد، قالت منظمة الصحة العالمية إن 44 مليون مراهق تراوحت أعمارهم بين 13 و15 عاماً يدخنون، كما يمكن إضافة المزيد من الأولاد في سن ما قبل المراهقة إلى هذا العدد.

وأضافت «تدعو منظمة الصحة العالمية كل القطاعات للمساعدة في وقف التكتيك المستخدم لتسويق التبغ والصناعات المرتبطة به التي تقتنص الأطفال والشباب».

وأوضح مدير تعزيز الصحة في المنظمة روديغر كريتش «إن هذه التكتيكات مؤذية جداً».

وقال خلال مؤتمر صحفي افتراضي «في بعض البلدان التي لا تخضع فيها هذه الصناعة للتنظيم، يمكن إيجاد منتجات تبغ قرب السكاكر في السوبرماركت»، مضيفاً «يذهب مرشدون إلى المدارس لتعليم الأولاد طريقة استخدام السجائر الإلكترونية، كما تسجل عمليات توزيع لسجائر مجانية في البلدان النامية».

وتابع «إنها تستهدف الأطفال والمراهقين. 90 % من إجمالي المدخنين يبدؤون قبل سن 18 وهذا أمر متعمد. ما يفعلونه مميت».

وقال فيناياك براساد منسق وحدة مكافحة التبغ في منظمة الصحة العالمية إن هذه الأوساط تنفق مليون دولار في الساعة على التسويق.

وأضاف «يفعلون ذلك لإيجاد مستخدمين جدد ليحلوا مكان 8 ملايين يذهبون ضحية موت مبكر سنوياً».

وأظهرت بيانات من 39 دولة أن 9 % من الأطفال بين سن 13 و15 عاماً يستخدمون السجائر الإلكترونية، فيما سجل ارتفاع كبير في استخدامها في الولايات المتحدة بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتعليقاً على أن السيجارة الإلكترونية أقل ضرراً من غيرها أكد كريش «كل منتجات التبغ مؤذية».

وأكدت أدريانا بلانكو ماركيزو التي تترأس معاهدة منظمة الصحة العالمية للسيطرة على استخدام التبغ «تدخين السيجارة خطر جداً ومن الصعب إيجاد أي شيء آخر أكثر خطورة منه».

وقالت الطبيبة إن انتشار التدخين يتراجع والعدد المطلق للمدخنين ينخفض أيضاً للمرة الأولى رغم ارتفاع إجمالي عدد سكان العالم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة ووحدة المغناطيسية ممثلتين بوحدة الفراغ العددية الممثلة بالالكترون
زعيم اااسيا
مدام انك ماتقدر تعاقد مع عامل سوداني ليه الهياط وترزز يملكون غباء للامحدود لدرجه تعاقدوا مع شركة تؤمن ذكاء صناعي هههههه
د محمد ماجد بخش
ليست الالكترونات وإعدادها الممثلة الا تمثيل لوحدات الكتلة في الفراغ ومجموعها الممثل،،، للثقالة المغناطيسية،،، المرتبطين لوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الطاقة ووحدة الكتلة.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
أخي أبو محمد هذي قريه ذي عين الاثريه في محافظه المخواه منطقة الباحه تقع هذي القريه. أسفل عقبة الملك فهد رحمه الله هذا جبل ابيض ومنخلفه سلسله شاهقه من جبال السروات ويحاذي هذا الجبل الأبيض شعب يجريه فيه ما تنبع من عين ومن تحت هذا الجبل الأبيض مزارع فيها التدخل والموز والأشجار جديده و الأولين عمروا على هذا الجبيل الأبيض البيوت التي تراها من الحجارة ويسقفونها من خشب العرعر ويغطونها بالجريد حق الشجر والطين والبيت الواحد يكون الدوار فوق بعض يوصل إلى 5 أدوار يعني زي الشقق الحاليه طبعا لها ميئات السنين وراحوا أهلها منها وتهدم منها كثير بس السياحه رممتها وسوت لها اناره وممرات الما الذي يجري ينبع من أعلى الشعب وسووا له فلجان علشان العام رحتها ومتابعته لحد أعلى مكان وشفت أن ينبع من بين صخور وله دحل ومن أعلى الصخر هذا أشجار مغطيه وصوت الماء فا أهل البيوت هذي سوو فلجان للماء مع أسفل الجبل الأبيض علشان يستفيدون منه في حياتهم ومزارعهم والى يروحها يلاحظ أن الفجان من أعلى الشعب على امتداد الجبل وينزل المزارع والله اعلم فين ينتهي والأشجار والشجيرات في هذي الجبال كثييييره والمزارع فيها النخل والموز و الكادي المنجوا و اليمون الحالي والحامض وفيه الريحان وبعض الخضروات الجديده مثل الطماطم جوها في أيام البرد حلووه. بس ايام الحار موت
د محمد ماجد بخش
الكتل الذرية على مستوى وحدة مجموع الذرات هي الوحدة المغناطيسية وهي وحدة العنصر إلذرية

أخر الأخبار

مضاربة بعد رجلان .. الناس معد فيها صبر
مضاربة بعد رجلان .. الناس معد فيها صبر
Time منذ 8 ثواني Views 87
صورة نادرة لوالد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالمدينة
صورة نادرة لوالد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالمدينة
Time منذ 44 ثانية Views 1016
مراهقين يسرقون محل
مراهقين يسرقون محل
Time منذ دقيقة Views 102
روجر فيدرر يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا ورونالدو الثاني
روجر فيدرر يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا ورونالدو الثاني
Time منذ 4 دقائق Views 1095
" الصحة " توضح خطورة اختلاط 5 أشخاص مصابين مع الآخرين
" الصحة " توضح خطورة اختلاط 5 أشخاص مصابين مع الآخرين
Time منذ 8 دقائق Views 1207
الجدعان: تعزيز صندوق الاستثمارات استثنائيًا بـ 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية
الجدعان: تعزيز صندوق الاستثمارات استثنائيًا بـ 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية
Time منذ 12 دقيقة Views 1153
القبض على قاتل الرجل الأسود في أمريكا
القبض على قاتل الرجل الأسود في أمريكا
Time منذ 16 دقيقة Views 1450
تفاصيل الإجراءات الوقائية التي ستُطبق في 28 مطارًا بدءًا من الأحد
تفاصيل الإجراءات الوقائية التي ستُطبق في 28 مطارًا بدءًا من الأحد
Time منذ 21 دقيقة Views 1231
أصالة كامل تعلق على ظهورها المثير بالملابس الداخلية 
أصالة كامل تعلق على ظهورها المثير بالملابس الداخلية 
Time منذ 21 دقيقة Views 330
تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام بسبب كورونا رسميًا
تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام بسبب كورونا رسميًا
Time منذ 30 دقيقة Views 1282