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الرياض الضامن الوحيد لعدم نشوب حرب أسعار النفط 

Time منذ ساعتين
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الرياض الضامن الوحيد لعدم نشوب حرب أسعار النفط 

الرياض (صدى):
يترقب الجميع اجتماع أوبك المنتظر في 9 و10 يونيو المقبل، الأمر الذي يترتب عليه من نتائج لسوق النفط، لاسيّما مع التردد الروسي في مواصلة تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري 2020.

ومن المحتمل ‏نشوب حرب أسعار نفط جديدة، حيث أنَّ الرياض تعتبر الضامن الوحيد لعدم نشوب تلك الحرب.

وكان اجتماع تحالف ‏" أوبك + " في الفترة من 9 إلى 10 يونيو المقبل، يعد حاسمًا لتثبيت اتفاق خفض الإنتاج التاريخي لـ" أوبك+ "، ولكن المخاوف بدأت تتسرب من الاجتماع المقبل.

ومن السابق لأوانه الحديث عن زيادة الإنتاج مع غرب ‏تكساس الوسيط، الذي لا يزال سعره أقل من 40 دولارًا للبرميل، ‏ومن المرجح أن يبقى أدنى هذه العلامة الحاسمة لفترة من الوقت، ‏ولكن في النهاية، ستصل الأسعار إلى العلامة الحاسمة، مع استمرار ‏الخفض ستجد عمليات إفلاس واسعة النطاق لدى شركات النفط ‏الأمريكية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة ووحدة المغناطيسية ممثلتين بوحدة الفراغ العددية الممثلة بالالكترون
زعيم اااسيا
مدام انك ماتقدر تعاقد مع عامل سوداني ليه الهياط وترزز يملكون غباء للامحدود لدرجه تعاقدوا مع شركة تؤمن ذكاء صناعي هههههه
د محمد ماجد بخش
ليست الالكترونات وإعدادها الممثلة الا تمثيل لوحدات الكتلة في الفراغ ومجموعها الممثل،،، للثقالة المغناطيسية،،، المرتبطين لوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الطاقة ووحدة الكتلة.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
أخي أبو محمد هذي قريه ذي عين الاثريه في محافظه المخواه منطقة الباحه تقع هذي القريه. أسفل عقبة الملك فهد رحمه الله هذا جبل ابيض ومنخلفه سلسله شاهقه من جبال السروات ويحاذي هذا الجبل الأبيض شعب يجريه فيه ما تنبع من عين ومن تحت هذا الجبل الأبيض مزارع فيها التدخل والموز والأشجار جديده و الأولين عمروا على هذا الجبيل الأبيض البيوت التي تراها من الحجارة ويسقفونها من خشب العرعر ويغطونها بالجريد حق الشجر والطين والبيت الواحد يكون الدوار فوق بعض يوصل إلى 5 أدوار يعني زي الشقق الحاليه طبعا لها ميئات السنين وراحوا أهلها منها وتهدم منها كثير بس السياحه رممتها وسوت لها اناره وممرات الما الذي يجري ينبع من أعلى الشعب وسووا له فلجان علشان العام رحتها ومتابعته لحد أعلى مكان وشفت أن ينبع من بين صخور وله دحل ومن أعلى الصخر هذا أشجار مغطيه وصوت الماء فا أهل البيوت هذي سوو فلجان للماء مع أسفل الجبل الأبيض علشان يستفيدون منه في حياتهم ومزارعهم والى يروحها يلاحظ أن الفجان من أعلى الشعب على امتداد الجبل وينزل المزارع والله اعلم فين ينتهي والأشجار والشجيرات في هذي الجبال كثييييره والمزارع فيها النخل والموز و الكادي المنجوا و اليمون الحالي والحامض وفيه الريحان وبعض الخضروات الجديده مثل الطماطم جوها في أيام البرد حلووه. بس ايام الحار موت
د محمد ماجد بخش
الكتل الذرية على مستوى وحدة مجموع الذرات هي الوحدة المغناطيسية وهي وحدة العنصر إلذرية

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