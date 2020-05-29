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الموافقة على تطبيق قرار رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح

Time منذ ساعتين
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الموافقة على تطبيق قرار رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح

الرياض (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، نص قرار مجلس الوزراء بتطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمنت القرارات الآتي:

إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48141 وتاريخ 14-8-1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 2590 وتاريخ 14-3-1440هـ، في شأن نتائج الاجتماع (الثامن بعد المائة) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 28-20-1440هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 5-3-1422هـ، وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدق بالمرسوم الملكي رقم (م/41)وتاريخ 3-11-1423هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 13-7-1427هـ .

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (969) وتاريخ 30-5-1440هـ، ورقم (1912) وتاريخ 5-11-1440هـ، ورقم (200) وتاريخ 16-2-1441هـ،والمذكرات رقم (2181) وتاريخ 21-12-1440هـ، ورقم (174) وتاريخ 3-3-1441هـ، ورقم (234) وتاريخ 29-3-1441هـ، ورقم (374)، وتاريخ 10-5-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25-17 /41/د) وتاريخ 5-6-1441هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (139-31) وتاريخ 13-8-1441هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6416) وتاريخ 11-9-1441هـ .

قرر الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الثامن بعد المائة)، المنعقد في دولة الكويت يوم 28 صفر 1440هـ، الموافق 6 نوفمبر 2018م، في شأن رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من (5٪) إلى (10٪) لمدة عام من تاريخ تطبيقه في 23 أكتوبر 2018م، وعلى أي قرار يصدر لاحقاً من اللجنة في شأن تمديد العمل بقرارها المشار إليه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحدة الكتلة ووحدة المغناطيسية ممثلتين بوحدة الفراغ العددية الممثلة بالالكترون
زعيم اااسيا
مدام انك ماتقدر تعاقد مع عامل سوداني ليه الهياط وترزز يملكون غباء للامحدود لدرجه تعاقدوا مع شركة تؤمن ذكاء صناعي هههههه
د محمد ماجد بخش
ليست الالكترونات وإعدادها الممثلة الا تمثيل لوحدات الكتلة في الفراغ ومجموعها الممثل،،، للثقالة المغناطيسية،،، المرتبطين لوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الطاقة ووحدة الكتلة.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
أخي أبو محمد هذي قريه ذي عين الاثريه في محافظه المخواه منطقة الباحه تقع هذي القريه. أسفل عقبة الملك فهد رحمه الله هذا جبل ابيض ومنخلفه سلسله شاهقه من جبال السروات ويحاذي هذا الجبل الأبيض شعب يجريه فيه ما تنبع من عين ومن تحت هذا الجبل الأبيض مزارع فيها التدخل والموز والأشجار جديده و الأولين عمروا على هذا الجبيل الأبيض البيوت التي تراها من الحجارة ويسقفونها من خشب العرعر ويغطونها بالجريد حق الشجر والطين والبيت الواحد يكون الدوار فوق بعض يوصل إلى 5 أدوار يعني زي الشقق الحاليه طبعا لها ميئات السنين وراحوا أهلها منها وتهدم منها كثير بس السياحه رممتها وسوت لها اناره وممرات الما الذي يجري ينبع من أعلى الشعب وسووا له فلجان علشان العام رحتها ومتابعته لحد أعلى مكان وشفت أن ينبع من بين صخور وله دحل ومن أعلى الصخر هذا أشجار مغطيه وصوت الماء فا أهل البيوت هذي سوو فلجان للماء مع أسفل الجبل الأبيض علشان يستفيدون منه في حياتهم ومزارعهم والى يروحها يلاحظ أن الفجان من أعلى الشعب على امتداد الجبل وينزل المزارع والله اعلم فين ينتهي والأشجار والشجيرات في هذي الجبال كثييييره والمزارع فيها النخل والموز و الكادي المنجوا و اليمون الحالي والحامض وفيه الريحان وبعض الخضروات الجديده مثل الطماطم جوها في أيام البرد حلووه. بس ايام الحار موت
د محمد ماجد بخش
الكتل الذرية على مستوى وحدة مجموع الذرات هي الوحدة المغناطيسية وهي وحدة العنصر إلذرية

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