رئيس أركان الجيش اليمني عقب نجاته من الاغتيال: " موعدنا صنعاء " (فيديو)

فهمي محمد (صدى):
خرج رئيس أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، في أول تصريح له عقب نجاته من محاولة اغتيال بقصف صاروخي حوثي استهدفه.
وقال الفريق صغير بن عزيز : " لا نفرق بين قريب أو بعيد ونترحم عليهم جميعا " ، مشددًا على رعاية أسرهم بعد سقوطهم ضحايا من أجل اليمن.
وأشار إلى ان مشروع الشرعية اليمنية بدعم التحالف هو مشروع الحياة والأمن والاستقرار، ويحتاج إلى تضحيات، مضيفًا: " مشروع ميليشيات الحوثي ووراءه إيران هو مشروع قتل الشعب اليمني، وسنقف ضده ومستمرون في التصدي له، ولن يزيدنا سفكهم للدماء إلا قوة وصلابة ".
وقال للجنود اليمنيين في ميادين المعارك : "الشرعية اليمنية ماضية في اجتثاث المشروع الحوثي وموعدنا صنعاء" وفقًا لـ "العربية".
وقُتل 7 ضباط وجنود بينهم نجل رئيس أركان الجيش اليمني، إثر سقوط صاروخ باليستي على معسكر "صحن الجن" في مأرب أثناء اجتماع قيادة الجيش.