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قطر تُورط شركة وين إيمانويل الأمريكية أمام القضاء

Time منذ 41 دقيقة
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قطر تُورط شركة وين إيمانويل الأمريكية أمام القضاء

وكالات (صدى):
رفعت شركة Big3 Basketball لدوري المحترفين لكرة السلة، دعوى قضائية ضد شركة كوين إيمانويل أوركوهارت أند سوليفان للمحاماة، مؤكدة أنها تتظاهر بالعمل لصالحها في حين أنها تخدم مصالح دولة قطر وعائلتها المالكة.

وأوضحت شركة "بيج ثري "، أن " قطر لديها اهتمامات معاكسة لمصالح وأغراض الشركة " ، ما يعني أنه "خيانة فاضحة من شركة كوين إيمانويل التي كانت تمثل مصالح الشركة في نفس الوقت لمدة خمسة أشهر " .

وقالت الشركة في دعواها : " إنها تحصّلت على معلومات موثوقة تكشف أن العائلة الحاكمة في قطر دفعت لـ كوين إيمانويل عشرات الملايين من الدولارات كـ رسوم قانونية على أساس سنوي، ويشمل ذلك بعض القضايا المرتبطة بكأس العالم وإقامته في الدوحة 2022 " .

وذكرت الشكوى: " في الواقع نعتقد بشكل كبير للغاية أن شركة كوين إيمانويل تعمل كجاسوسة لقطر، وهي دولة معروفة بدعم الإرهاب ومتحالفة مع إيران " .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ويرى علماء عرب رأيا فيما كان هايزنبرغ يرى ان مسألة عدم تحديد موضع الإلكترون ومساره لا يعود إلى رصدنا وقياساتنا، بل إلى سمة من سمات كوننا. فقد اعتقد ان كل الذرات والجسيمات الأولية لا تعود الى الواقع، بل إلى عالم الإمكان والإحتمال، وهو بهذا المعنى يقترب من التحديد الأرسطي لمفهوم القوة في قبال الصورة. وبلا شك ان هذا الاعتقاد جاء نتيجة تأثير نيلز بور عليه. وكما قال: ‹‹موجة الاحتمال عند بور وكرامرز وسلاتر كانت تعني النزوع لشيء ما، انها الترجمة الكمية لمفهوم الوجود "بالقوة" في الفلسفة الارسطية. لقد قدمت شيئاً ما يقف بين تصور الحدث والحدث الفعلي، وهو نوع من الواقع الفيزيائي الذي يقع في منتصف الطريق بين الامكانية والواقع››. وأشار هذا الفيزيائي إلى ان اللغة التي يستخدمها الفيزيائيون عندما يتحدثون عن الوقائع الذرية انما توحي لهم بأفكار مماثلة في أذهانهم لمفهوم الوجود "بالقوة"، لذا تعودوا تدريجياً على ألا يعتبروا المدارات الالكترونية حقيقة واقعية، وانما نوعاً من الوجود بالقوة
د محمد ماجد بخش
مبدأ عدم اليقين لهينزنيرغ يعني ان أي مراقبة نقوم بها ستؤثر على مجرى النظام في مستقبل الذرة مما يمنعنا من التنبؤ، أو ان معرفتنا أصبحت تتحكم في مجرى ما يدور في الذرة وتعوقنا عن تتبع أحداثها. وكل ذلك مختلف كلياً عما يمكن مراقبته في العالم الجسمي الكبير
د محمد ماجد بخش
اعتبر الطائي تفسير كوبنهاگن شنيعاً ومنافياً للحس والعقل وينتابه الغموض، وهو يقصد بذلك المعنى الموضوعي أو القوي لهذا المبدأ. واعتمد في تأويله على قاعدة (ان العرض لا يبقى زمانين) كما صرح بها عدد من المتكلمين القدماء وأصبحت - فيما بعد - سمةً للضلال الفكري.
احمد
كلام جميل شكرا
ابو محمد 😎
الحمد لله الذي نصرهم واعزهم على اعدائهم الاتراك الباغين ،،،

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