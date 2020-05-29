قطر تُورط شركة وين إيمانويل الأمريكية أمام القضاء

وكالات (صدى):
رفعت شركة Big3 Basketball لدوري المحترفين لكرة السلة، دعوى قضائية ضد شركة كوين إيمانويل أوركوهارت أند سوليفان للمحاماة، مؤكدة أنها تتظاهر بالعمل لصالحها في حين أنها تخدم مصالح دولة قطر وعائلتها المالكة.
وأوضحت شركة "بيج ثري "، أن " قطر لديها اهتمامات معاكسة لمصالح وأغراض الشركة " ، ما يعني أنه "خيانة فاضحة من شركة كوين إيمانويل التي كانت تمثل مصالح الشركة في نفس الوقت لمدة خمسة أشهر " .
وقالت الشركة في دعواها : " إنها تحصّلت على معلومات موثوقة تكشف أن العائلة الحاكمة في قطر دفعت لـ كوين إيمانويل عشرات الملايين من الدولارات كـ رسوم قانونية على أساس سنوي، ويشمل ذلك بعض القضايا المرتبطة بكأس العالم وإقامته في الدوحة 2022 " .
وذكرت الشكوى: " في الواقع نعتقد بشكل كبير للغاية أن شركة كوين إيمانويل تعمل كجاسوسة لقطر، وهي دولة معروفة بدعم الإرهاب ومتحالفة مع إيران " .