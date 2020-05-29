بالصور.. قصة القرية المبنية من الحجارة في الباحة 

الباحة (صدى):
سلطت الأضواء على قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة التي يعود تاريخها إلى مئات السنين بواحدة من أجمل المواقع الأثرية على مستوى المملكة.
ووقعت ذي عين في منحدر طريق عقبة الملك فهد الذي يربط سراة منطقة الباحة بتهامتها على مسافة 20 كيلومتراً من الباحة، فهي قرية مبنية من الحجارة مسقوفة بأشجار العرعر التي نقلت إليها من الغابات المجاورة.
ووصف مناخها أنه حار صيفاً معتدل شتاءً كونها في منطقة منخفضة ضمن الجزء الذي يسمى بمنطقة تهامة العليا من منطقة الباحة، حيث ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 1985 متراً، وتمتاز بغزارة الأمطار في فصل الصيف وتهطل بمعدل كبير بسبب موقعها بين كتلة من الجبال.
واتضح أن قرية ذي عين هي إحدى قرى تهامة زهران، وتتكون من 85 منزلاً تراثياً تتراوح ما بين الدور إلى خمسة أدوار شيدت على قمة جبل أبيض، وتشتهر بزراعة الموز البلدي والكادي والنخل الباسق، وبعض الموارد الطبيعية الأخرى مثل المانجو والجوافة.
وتمول مزارع القرية أسواق المنطقة بالعديد من المنتجات الزراعية منها منتج الكادي الذي يبدأ إنتاجه بسخاء من بداية شهر أكتوبر من كل عام فيكون إنتاجه بغزارة بينما يتوفر على مدار العام.