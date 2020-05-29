استخدامات غريبة لقشر الموز

أميرة خالد (صدى):
يعتبر الموز من الفواكه اللذيذة والمفيدة، لكن البعض يرى أن الموز لا يستخدم فقط في الطعام، وإنما يمكن الاستفادة من قشره في أشياء أخرى قد لا يتوقعها البعض.
ويمكن استخدام قشر الموز في تلميع الحذاء الجلدي، ويتم ذلك بفرك الجزء الداخلي منه في الحذاء، وستساعد الدهون المتواجدة في القشرة في إكساب الحذاء لامعان زاهي.
كما أكد البعض أن فرك الاسنان بقشر الموز يساعد في تبييضها، حيث ينصح بفرك الأسنان بها، ثم تركها لمدة دقيقتين، ثم غسل الاسنان بالماء جيدًا على أن يتم تكرار هذه العملية على مدار 3 أسابيع.
ومن الاستخدامات الأخرى لقشر الموز فرك الوجه به من أجل القضاء على حب الشباب، كما يمكن استخدامه أيضا في تلميع نباتات المنزل.