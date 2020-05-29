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مدير الكرة بالهلال يرفض الزج باسمه في ملف عبدالفتاح عسيري

Time منذ ساعة
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مدير الكرة بالهلال يرفض الزج باسمه في ملف عبدالفتاح عسيري

ماجد محمد (صدى):
أعلن سعود كريري مدير فريق كرة القدم في نادي الهلال، عن رفضه الزج باسمه في ملف لاعب الأهلي عبد الفتاح عسيري.

وأكد "كريري" أنه وناديه بعيدين عن الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية بشأن التفاوض مع لاعبين بشكل غير قانوني.

وأشار إلى أن الهلال لا يمكن أن يفاوض أي لاعب مرتبط مع ناديه، مؤكدًا أن أي مفاوضات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

من جانبها، نفت إدارة نادي الأهلي، أن يكون اللاعب قد وقع عقدا احترافيا مع أحد الأندية؛ لافتة إلى أن ما يتردد حاليا بهذا الخصوص ليس له أساس من الصحة.

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د محمد ماجد بخش
ويرى علماء عرب رأيا فيما كان هايزنبرغ يرى ان مسألة عدم تحديد موضع الإلكترون ومساره لا يعود إلى رصدنا وقياساتنا، بل إلى سمة من سمات كوننا. فقد اعتقد ان كل الذرات والجسيمات الأولية لا تعود الى الواقع، بل إلى عالم الإمكان والإحتمال، وهو بهذا المعنى يقترب من التحديد الأرسطي لمفهوم القوة في قبال الصورة. وبلا شك ان هذا الاعتقاد جاء نتيجة تأثير نيلز بور عليه. وكما قال: ‹‹موجة الاحتمال عند بور وكرامرز وسلاتر كانت تعني النزوع لشيء ما، انها الترجمة الكمية لمفهوم الوجود "بالقوة" في الفلسفة الارسطية. لقد قدمت شيئاً ما يقف بين تصور الحدث والحدث الفعلي، وهو نوع من الواقع الفيزيائي الذي يقع في منتصف الطريق بين الامكانية والواقع››. وأشار هذا الفيزيائي إلى ان اللغة التي يستخدمها الفيزيائيون عندما يتحدثون عن الوقائع الذرية انما توحي لهم بأفكار مماثلة في أذهانهم لمفهوم الوجود "بالقوة"، لذا تعودوا تدريجياً على ألا يعتبروا المدارات الالكترونية حقيقة واقعية، وانما نوعاً من الوجود بالقوة
د محمد ماجد بخش
مبدأ عدم اليقين لهينزنيرغ يعني ان أي مراقبة نقوم بها ستؤثر على مجرى النظام في مستقبل الذرة مما يمنعنا من التنبؤ، أو ان معرفتنا أصبحت تتحكم في مجرى ما يدور في الذرة وتعوقنا عن تتبع أحداثها. وكل ذلك مختلف كلياً عما يمكن مراقبته في العالم الجسمي الكبير
د محمد ماجد بخش
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احمد
كلام جميل شكرا
ابو محمد 😎
الحمد لله الذي نصرهم واعزهم على اعدائهم الاتراك الباغين ،،،

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