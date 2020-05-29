مدير الكرة بالهلال يرفض الزج باسمه في ملف عبدالفتاح عسيري

ماجد محمد (صدى):
أعلن سعود كريري مدير فريق كرة القدم في نادي الهلال، عن رفضه الزج باسمه في ملف لاعب الأهلي عبد الفتاح عسيري.
وأكد "كريري" أنه وناديه بعيدين عن الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية بشأن التفاوض مع لاعبين بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أن الهلال لا يمكن أن يفاوض أي لاعب مرتبط مع ناديه، مؤكدًا أن أي مفاوضات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
من جانبها، نفت إدارة نادي الأهلي، أن يكون اللاعب قد وقع عقدا احترافيا مع أحد الأندية؛ لافتة إلى أن ما يتردد حاليا بهذا الخصوص ليس له أساس من الصحة.