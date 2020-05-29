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«الصحة» تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا

Time منذ 25 دقيقة
Views 1468
«الصحة» تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا

الرياض (صدى):
بدأت وزارة الصحة اليوم، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك في مكة الكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى وستتبعها الرياض الأسبوع القادم ثم تليها باقي المناطق بمشيئة الله.

وكانت الصحة قد أعلنت مؤخراً عزمها إطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في المملكة، حيث يأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها : فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".

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أحدث التعليقات

جاسم
كان زمان ينفذ شرع الله وكما هو مذكور في القران قص اليد من المفصل وجلد شارب الخمر كان هذا في صغري وشاهدته بام عيني لبعض السارقين وتعليق اليد في عامود الاناره لردع من يفكر في هذه الاعمال
الحربي
انقلعي بس والفجور اللي قاعده تسوينه الحين وقبل وش يسمى من متى البنت السعوديه كاشفه وتتمشى بالشارع وتسب وتميع تدرون ان هذي اخطر من اي وحده اصلها من براء لانها تدمر عقول البنات وتبيهم مثلها سافره
تعليق
عيب عيب استحي غطي انتي في السعوديه منتي في فرنسا
جاسم
من هذه ؟ لحظه تذكرت حين زارت القذافي والله و ما قالت في الاثنين لا فرق بينهما
سلطان
قبحكي الله يالسلقه تستري

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