سلوكيات ضارة عند ارتداء الكمامة تحذر منها الصحة العالمية

وكالات (صدى):
طالبت منظمة الصحة العالمية الجميع بالإلتزام ببعض السلوكيات عند ارتداء الكمامة، منها إلى عدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها، محذرة من ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس.
وأوصت المنظمة بوضع الكمامات المستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط، موضحة بأهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة، وإرتدائها، مشددة على وضعها بالطريقة الصحيحة حيث يكون المعدن إلى الاتجاه العلوي عند الأنف والضغط عليه لإحكام إغلاقه، كما أن الجانب الملون يوجه للخارج.
ودعت المنظمة إلى إزالة الكمامة من خلف الأذنين ورميها مباشرة في القمامة دون لمسها للجسم مطلقًا ثم غسل اليدين بشكل جيد، فيما كشفت دراسة حديثة بأن ارتداء الكمامة داخل المنزل يؤدي الى منع انتقال الفيروس بين أفراد الأسرة.