نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

سلوكيات ضارة عند ارتداء الكمامة تحذر منها الصحة العالمية

Time منذ 35 دقيقة
Views 1762
Comment 1
سلوكيات ضارة عند ارتداء الكمامة تحذر منها الصحة العالمية

وكالات (صدى):
طالبت منظمة الصحة العالمية الجميع بالإلتزام ببعض السلوكيات عند ارتداء الكمامة، منها إلى عدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها، محذرة من ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس.

وأوصت المنظمة بوضع الكمامات المستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط، موضحة بأهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة، وإرتدائها، مشددة على وضعها بالطريقة الصحيحة حيث يكون المعدن إلى الاتجاه العلوي عند الأنف والضغط عليه لإحكام إغلاقه، كما أن الجانب الملون يوجه للخارج.

ودعت المنظمة إلى إزالة الكمامة من خلف الأذنين ورميها مباشرة في القمامة دون لمسها للجسم مطلقًا ثم غسل اليدين بشكل جيد، فيما كشفت دراسة حديثة بأن ارتداء الكمامة داخل المنزل يؤدي الى منع انتقال الفيروس بين أفراد الأسرة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

جاسم
كان زمان ينفذ شرع الله وكما هو مذكور في القران قص اليد من المفصل وجلد شارب الخمر كان هذا في صغري وشاهدته بام عيني لبعض السارقين وتعليق اليد في عامود الاناره لردع من يفكر في هذه الاعمال
الحربي
انقلعي بس والفجور اللي قاعده تسوينه الحين وقبل وش يسمى من متى البنت السعوديه كاشفه وتتمشى بالشارع وتسب وتميع تدرون ان هذي اخطر من اي وحده اصلها من براء لانها تدمر عقول البنات وتبيهم مثلها سافره
تعليق
عيب عيب استحي غطي انتي في السعوديه منتي في فرنسا
جاسم
من هذه ؟ لحظه تذكرت حين زارت القذافي والله و ما قالت في الاثنين لا فرق بينهما
سلطان
قبحكي الله يالسلقه تستري

أخر الأخبار

مدير الكرة بالهلال يرفض الزج باسمه في ملف عبدالفتاح عسيري
مدير الكرة بالهلال يرفض الزج باسمه في ملف عبدالفتاح عسيري
Time منذ دقيقتين Views 1076
شاهد.. غرق طريق بسبب غزارة الأمطار
شاهد.. غرق طريق بسبب غزارة الأمطار
Time منذ 4 دقائق Views 86
مغني أمريكي سابق: " الشُرطي في السعودية تضرّع من أجلي ولم يقتلني بسبب لوني " (فيديو)
مغني أمريكي سابق: " الشُرطي في السعودية تضرّع من أجلي ولم يقتلني بسبب لوني " (فيديو)
Time منذ 7 دقائق Views 1300
رجل يطعن زوجته ثم ينتحر شنقًا
رجل يطعن زوجته ثم ينتحر شنقًا
Time منذ 13 دقيقة Views 160
بالفيديو.. عبدالله الطليحي يرد على انتقادات داليا مبارك
بالفيديو.. عبدالله الطليحي يرد على انتقادات داليا مبارك
Time منذ 19 دقيقة Views 1246
«الصحة» تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا
«الصحة» تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا
Time منذ 24 دقيقة Views 1466
خالد النمر: نزيف الأنف لا يعني ارتفاع الضغط
خالد النمر: نزيف الأنف لا يعني ارتفاع الضغط
Time منذ 29 دقيقة Views 1513
سلوكيات ضارة عند ارتداء الكمامة تحذر منها الصحة العالمية
سلوكيات ضارة عند ارتداء الكمامة تحذر منها الصحة العالمية
Time منذ 35 دقيقة Views 1762
وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث بالرياض
وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث بالرياض
Time منذ 37 دقيقة Views 2113
مدة الخدمة القصوى بين شركة التأمين ومقدم الخدمة
مدة الخدمة القصوى بين شركة التأمين ومقدم الخدمة
Time منذ 37 دقيقة Views 1467