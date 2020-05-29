نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية بعد موافقة «الوزراء»

Time منذ 54 دقيقة
Views 1748
Comment 1
تفاصيل تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية بعد موافقة «الوزراء»

الرياض (صدى):
قرّر مجلس الوزراء، تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 20-9-1435هـ.

وذلك على النحو الآتي:

أولاً : تعديل المادة (الرابعة) الخاصة باختصصات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية وذلك على النحو الآتي:

1- حذف الفقرة (2).

2- إضافة عبارة “إذا دعت الحاجة إلى ذلك” إلى الفقرة (7) - التي أصبحت الفقرة (6) بعد تعديل المادة - لتصبح بالنص الآتي : “تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص، لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

ثانيـــــاً: حذف الفقرة (1) من المادة (السابعة) الخاصة باختصاصات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

ثالـثــــاً: تعديل المادة (الثالثة) الخاصة بمجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (1/أ)، لتصبح بالنص الآتي: “ وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة رئيساً”.

2- تعديل الفقرة (2/أ) ، لتصبح بالنص الآتي: “وكيل مساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة عضواً ونائباً للرئيس”.

3- تعديل الفقرة (3/أ) ، لتصبح بالنص الآتي: “مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضواً وأميناً للمجلس”.

4- إضافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (10/أ) ، بالنص الآتي: “ممثـل مـن وزارة العـدل عضواً”.

5- إضافة فقـرة (الفقـرة رقـم (11/أ) ، بالنص الآتي: “ممـثل مـن وزارة الداخلية عضواً”.

6- إضافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (12/أ) ، بالنص الآتي: “ممثل مـن النيابة العامة عضواً”.

رابعـــاً: تعديل المادة (السادسة)الخاصة بمجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية، وذلك على النحو الآتي:

1- إحلال عبارة “مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية” محل عبارة “مستشار شرعي من وزارة العدل” الواردة في الفقرة (1/أ).

2- إحلال عبارة “مدير إدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضواً وأميناً” محل عبارة “مستشار من وزارة الداخلية عضواً ونائباً للرئيس” الواردة في الفقرة (2/أ).

3- إحلال عبارة “طبيبان نفسيان بدرجة استشاري” محل عبارة “طبيبان نفسيان على الأقل، أحدهما بدرجة استشاري” الواردة في الفقرة (3/أ).

4- إضافة فقرة (الفقرة رقم (7/أ) بالنص الآتي: “ممثل من وزارة العدل عضواً”.

5- إضـافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (8/أ) بالنص الآتي: “ممثـل مـن وزارة الداخليـة عضواً”.

6- إضافـة فقـرة (الفقرة رقم (9/أ) بالنص الآتي: “مستشار نظامي من وزارة الصحة عضواً”.

7- إحلال كلمة (ثلاث) محل كلمة “أربع” الواردة في الفقرة (ب) ، لتصبح الفقرة بالنص الآتي: “مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة”.

8- إضافة عبارة “أو من يفوضه” إلى الفقرة (ج)، لتصبح الفقرة بالنص الآتي: “يعين وزير الصحة - أو من يفوضه - السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله”.

خامساً: إضافة فقرة (الفقرة (ح)إلى المادة (الثامنة) الخاصة باجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالنص الآتي: “يعين المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له”.

Time واتساب

أحدث التعليقات

جاسم
كان زمان ينفذ شرع الله وكما هو مذكور في القران قص اليد من المفصل وجلد شارب الخمر كان هذا في صغري وشاهدته بام عيني لبعض السارقين وتعليق اليد في عامود الاناره لردع من يفكر في هذه الاعمال
الحربي
انقلعي بس والفجور اللي قاعده تسوينه الحين وقبل وش يسمى من متى البنت السعوديه كاشفه وتتمشى بالشارع وتسب وتميع تدرون ان هذي اخطر من اي وحده اصلها من براء لانها تدمر عقول البنات وتبيهم مثلها سافره
تعليق
عيب عيب استحي غطي انتي في السعوديه منتي في فرنسا
جاسم
من هذه ؟ لحظه تذكرت حين زارت القذافي والله و ما قالت في الاثنين لا فرق بينهما
سلطان
قبحكي الله يالسلقه تستري

أخر الأخبار

مدير الكرة بالهلال يرفض الزج باسمه في ملف عبدالفتاح عسيري
مدير الكرة بالهلال يرفض الزج باسمه في ملف عبدالفتاح عسيري
Time منذ دقيقتين Views 1061
شاهد.. غرق طريق بسبب غزارة الأمطار
شاهد.. غرق طريق بسبب غزارة الأمطار
Time منذ 4 دقائق Views 86
مغني أمريكي سابق: " الشُرطي في السعودية تضرّع من أجلي ولم يقتلني بسبب لوني " (فيديو)
مغني أمريكي سابق: " الشُرطي في السعودية تضرّع من أجلي ولم يقتلني بسبب لوني " (فيديو)
Time منذ 6 دقائق Views 1287
رجل يطعن زوجته ثم ينتحر شنقًا
رجل يطعن زوجته ثم ينتحر شنقًا
Time منذ 13 دقيقة Views 156
بالفيديو.. عبدالله الطليحي يرد على انتقادات داليا مبارك
بالفيديو.. عبدالله الطليحي يرد على انتقادات داليا مبارك
Time منذ 19 دقيقة Views 1246
«الصحة» تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا
«الصحة» تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا
Time منذ 24 دقيقة Views 1463
خالد النمر: نزيف الأنف لا يعني ارتفاع الضغط
خالد النمر: نزيف الأنف لا يعني ارتفاع الضغط
Time منذ 29 دقيقة Views 1513
سلوكيات ضارة عند ارتداء الكمامة تحذر منها الصحة العالمية
سلوكيات ضارة عند ارتداء الكمامة تحذر منها الصحة العالمية
Time منذ 35 دقيقة Views 1751
وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث بالرياض
وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث بالرياض
Time منذ 37 دقيقة Views 2105
مدة الخدمة القصوى بين شركة التأمين ومقدم الخدمة
مدة الخدمة القصوى بين شركة التأمين ومقدم الخدمة
Time منذ 37 دقيقة Views 1463