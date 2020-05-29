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وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة «التقاضي عن بعد»

Time منذ 59 دقيقة
Views 1651
وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة «التقاضي عن بعد»

الرياض (صدى):
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق خدمة " التقاضي عن بعد" وأقر دليلها الإجرائي، ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.

وستضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي التي يمكن تطبيقها إلكترونيًا مثل "تبادل المذكرات، تقديم المستندات والمحررات، عقد جلسة الترافع الإلكترونية، عقد الجلسات عبر الاتصال المرئي، النطق بالحكم، استلام نسخة الحكم، الاعتراض على الأحكام " .

ومن مميزات الخدمة " سرعة التقاضي، تعزيز جودة المخرجات، المحافظة على كافة الضمانات القضائية، استكمال منظومة التحول الرقمي، الارتقاء بجودة الخدمات، تحسين تجربة المستفيدين " .

ويمكن الإطلاع على الدليل الإجرائي من خلال الرابط التالي هنـــــــــا.

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أحدث التعليقات

جاسم
كان زمان ينفذ شرع الله وكما هو مذكور في القران قص اليد من المفصل وجلد شارب الخمر كان هذا في صغري وشاهدته بام عيني لبعض السارقين وتعليق اليد في عامود الاناره لردع من يفكر في هذه الاعمال
الحربي
انقلعي بس والفجور اللي قاعده تسوينه الحين وقبل وش يسمى من متى البنت السعوديه كاشفه وتتمشى بالشارع وتسب وتميع تدرون ان هذي اخطر من اي وحده اصلها من براء لانها تدمر عقول البنات وتبيهم مثلها سافره
تعليق
عيب عيب استحي غطي انتي في السعوديه منتي في فرنسا
جاسم
من هذه ؟ لحظه تذكرت حين زارت القذافي والله و ما قالت في الاثنين لا فرق بينهما
سلطان
قبحكي الله يالسلقه تستري

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