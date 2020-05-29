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بالفيديو.. القبض على شاب سرق نحو 300 ألف من البنوك والمراكز التجارية بالرياض

Time منذ 54 دقيقة
Views 2068
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بالفيديو.. القبض على شاب سرق نحو 300 ألف من البنوك والمراكز التجارية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شاب قام بسرقة عدة صيدليات ومحلات تجارية بمبالغ قد تصل إلى 300 ألف ريال.

ووأكدت إجراءات الرصد، ضلوع شابًا ثلاثينيًا في سرقة الصيدليات والمراكز التجارة بعد اقتحامها وكسر أقفالها، وبعد تعقُّبه تم القبض عليه متلبسًا أثناء تكسير باب غرفة صرّاف أحد البنوك شرق الرياض.

وأقر المتهم، ارتكابه لأربع محاولات سرقة من أجهزة الصراف الآلي لعدد من البنوك، وسرقة 7 مراكز تجارية و33 صيدلية منها 6 في المنطقة الشرقية، وتجاوزت المبالغ التي سرقها الـ280 ألف ريال وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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أحدث التعليقات

جاسم
كان زمان ينفذ شرع الله وكما هو مذكور في القران قص اليد من المفصل وجلد شارب الخمر كان هذا في صغري وشاهدته بام عيني لبعض السارقين وتعليق اليد في عامود الاناره لردع من يفكر في هذه الاعمال
الحربي
انقلعي بس والفجور اللي قاعده تسوينه الحين وقبل وش يسمى من متى البنت السعوديه كاشفه وتتمشى بالشارع وتسب وتميع تدرون ان هذي اخطر من اي وحده اصلها من براء لانها تدمر عقول البنات وتبيهم مثلها سافره
تعليق
عيب عيب استحي غطي انتي في السعوديه منتي في فرنسا
جاسم
من هذه ؟ لحظه تذكرت حين زارت القذافي والله و ما قالت في الاثنين لا فرق بينهما
سلطان
قبحكي الله يالسلقه تستري

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