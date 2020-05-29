بالفيديو.. القبض على شاب سرق نحو 300 ألف من البنوك والمراكز التجارية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شاب قام بسرقة عدة صيدليات ومحلات تجارية بمبالغ قد تصل إلى 300 ألف ريال.
ووأكدت إجراءات الرصد، ضلوع شابًا ثلاثينيًا في سرقة الصيدليات والمراكز التجارة بعد اقتحامها وكسر أقفالها، وبعد تعقُّبه تم القبض عليه متلبسًا أثناء تكسير باب غرفة صرّاف أحد البنوك شرق الرياض.
وأقر المتهم، ارتكابه لأربع محاولات سرقة من أجهزة الصراف الآلي لعدد من البنوك، وسرقة 7 مراكز تجارية و33 صيدلية منها 6 في المنطقة الشرقية، وتجاوزت المبالغ التي سرقها الـ280 ألف ريال وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.