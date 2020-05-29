حرب التغريدات تشتعل بين «ترامب» و «تويتر»

واشنطن (صدى):
اشتعل الصراع بين الرئيس الأمريكي " ترامب " وإدارة " تويتر " بعد إشارة العنف التي وضعتها الأخيرة على تغريدة الرئيس الأمريكي حول ما يحدث في ولاية مينيسوتا .
وغرد "ترامب " قائلاً : تويتر لا يفعل شيئًا حيال كل الأكاذيب التي تطلقها الصين أو حزب اليسار الديمقراطي الراديكالي. بل يكتفي باستهداف الجمهوريين والمحافظين ورئيس الولايات المتحدة .
وهدد"ترامب " مجدداً بإلغاء القانون الذي يحمي مواقع التواصل الإجتماعي متوعداً بإغلاقها " لتنظيم قطاع التواصل الإجتماعي " .
وكان "ترامب " قد غرد حول الإحتجاجات التي تشهدها ولاية مينيسوتا ، قائلاً: "هؤلاء الرعاع يشوهون ذكرى جورج فلويد ولن أسمح بحدوث ذلك، سنسيطر على أي صعوبة لكن عندما يبدأ السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص. شكرا لكم ، ليقوم "تويتر " بوضع علامة "تمجيد العنف على تغريدته .
إقرأ أيضاً :