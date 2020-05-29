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حرب التغريدات تشتعل بين «ترامب» و «تويتر»

Time منذ ساعة
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حرب التغريدات تشتعل بين «ترامب» و «تويتر»

واشنطن (صدى):
اشتعل الصراع بين الرئيس الأمريكي " ترامب " وإدارة " تويتر " بعد إشارة العنف التي وضعتها الأخيرة على تغريدة الرئيس الأمريكي حول ما يحدث في ولاية مينيسوتا .

وغرد "ترامب " قائلاً : تويتر لا يفعل شيئًا حيال كل الأكاذيب التي تطلقها الصين أو حزب اليسار الديمقراطي الراديكالي. بل يكتفي باستهداف الجمهوريين والمحافظين ورئيس الولايات المتحدة .

وهدد"ترامب " مجدداً بإلغاء القانون الذي يحمي مواقع التواصل الإجتماعي متوعداً بإغلاقها " لتنظيم قطاع التواصل الإجتماعي " .

وكان "ترامب " قد غرد حول الإحتجاجات التي تشهدها ولاية مينيسوتا ، قائلاً: "هؤلاء الرعاع يشوهون ذكرى جورج فلويد ولن أسمح بحدوث ذلك، سنسيطر على أي صعوبة لكن عندما يبدأ السلب والنهب يبدأ إطلاق الرصاص. شكرا لكم ، ليقوم "تويتر " بوضع علامة "تمجيد العنف على تغريدته .

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أحدث التعليقات

جاسم
كان زمان ينفذ شرع الله وكما هو مذكور في القران قص اليد من المفصل وجلد شارب الخمر كان هذا في صغري وشاهدته بام عيني لبعض السارقين وتعليق اليد في عامود الاناره لردع من يفكر في هذه الاعمال
الحربي
انقلعي بس والفجور اللي قاعده تسوينه الحين وقبل وش يسمى من متى البنت السعوديه كاشفه وتتمشى بالشارع وتسب وتميع تدرون ان هذي اخطر من اي وحده اصلها من براء لانها تدمر عقول البنات وتبيهم مثلها سافره
تعليق
عيب عيب استحي غطي انتي في السعوديه منتي في فرنسا
جاسم
من هذه ؟ لحظه تذكرت حين زارت القذافي والله و ما قالت في الاثنين لا فرق بينهما
سلطان
قبحكي الله يالسلقه تستري

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