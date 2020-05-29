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أوبر تعدل خطة مواعيدها لرحلات النقل الذكي بالمملكة

Time منذ 9 دقائق
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أوبر تعدل خطة مواعيدها لرحلات النقل الذكي بالمملكة

الرياض (صدى):
قررت شركة أوبر للنقل بالمملكة تغيير مواعيد عمل رحلات النقل الذكي، وفقا لمنع التجوال الجزئي ابتداءا من 6 صباحا وحتى ال14 .

وتنطلق رحلة يوم 31 مايو في الساعة السادسة صباحا وتنتهي في 19.00 ماءا، ومواعيد مكة المكرمة ستبدأ مواعيد رحلات التطبيق الجديد الأحد 31 مايو حتى 20 يونيو من الساعة السادسة صباحا وحتى 14.00 مساءا.

وطالبت أوبر بأن على ركاب كل الرحلات غسل اليديدين وتعقمها قبل الركوب وارتداء الكمامة، وتغطية الفم والأنف عند العطس وفتح النافذة للتهوية، مردفة بأنها تتعاون مع السلطات بالمملكة بشكل دائم في خضم محاربة جائحة الفيروس.

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خير إن شاءالله
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طيب
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محد حولك
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نهاية كل علاقة فاسدة
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