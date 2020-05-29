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تسجيل 1581 حالة جديدة بكورونا

Time منذ 19 دقيقة
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تسجيل 1581 حالة جديدة بكورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1.581 حالة جديدة بكورونا ، وتعافي 2.460 حالة جديدة – ولله الحمد - ، فيما سجل إجمالي عدد الوفيات 458 حالة – رحمهم الله - .

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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خير إن شاءالله
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طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محد حولك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
نهاية كل علاقة فاسدة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الصين نكبت العالم

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