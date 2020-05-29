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الأخبار
تسجيل 1581 حالة جديدة بكورونا
منذ 19 دقيقة
2211
1
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1.581 حالة جديدة بكورونا ، وتعافي 2.460 حالة جديدة – ولله الحمد - ، فيما سجل إجمالي عدد الوفيات 458 حالة – رحمهم الله - .
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القرني
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خير إن شاءالله
القرني
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@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب
القرني
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@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محد حولك
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نهاية كل علاقة فاسدة
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