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النيابة تقرر القبض على شخص ظهر بفيديو يحض على كراهية بعض المناطق بالمملكة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1949
النيابة تقرر القبض على شخص ظهر بفيديو يحض على كراهية بعض المناطق بالمملكة

الرياض (صدى):
قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بشأن فيديو يحض على الكراهية بين أفراد المجتمع حيث أن ينطوي على إساءة لبعض المناطق بالمملكة، بأن النائب العام أصدر قرارا بالقبض على الشخص الذي ظهر بالفيديو، وإحالته للنيابة بعد اجراءات البحث والتحري عنه.

وطالب المصدربالتحلي بروح الوسطية والمواطنة والتسامح والإخاء والشراكة المجتمعية ونبذ الممارسات المنطوية على الكراهية والعنصرية بأنواعها المؤدية إلى نشر الكراهية بين أفراد المجتمع.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو اللُحمة المجتمعية ذات النسيج الوطني الواحد أو السلم الاجتماعي، و كافة السلوكيات المؤدية إلى الخروج على الثوابت الوطنية أو إلى إثارة الفتنة أو نشر الأفكار الداعية لها أو محاولة تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقا للأنظمة ذات العلاقة.

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