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بشرى سارة لجمهور العالمي

Time منذ ساعة
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بشرى سارة لجمهور العالمي

نواف السالم (صدى):
وقع رئيس نادي النصر عقدا مع منصة Top Sport Lab «TSL»، بهدف تقنية الذكاء الصناعي لتطوير منظومة العمل داخل مكونات فرسان نجد.

وقال النصر من خلال تغريده عبر حسابه «تويتر» أنه يتم من خلال التقنية معرفة الأداء الفني والبدني واللياقي والنفسي للاعبين، كما تقدم عددًا من الخدمات التي يتم استخراجها بواسطة الذكاء الصناعي.

وتابع البيان أن ذلك يأتي سعيًا من مجلس الإدارة على تجهيز كافة سبل النجاح، وتوفير الاحتياجات التي تسهم مع عمل الجهاز الفني –بقيادة البرتغالي روي فيتوريا- إلى الوصول إلى أفضل مستوى ممكن».

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الصين نكبت العالم

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