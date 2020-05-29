أول صلاة جماعة بعد المنع فجر الأحد 8 شوال

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأن أول صلاة بالجوامع والمساجد ستكون فجر يوم الأحد 8 شوال.
واوضحت الوزارة بأن الوصول الى المساجد لأداء صلاتي الفجر والعشاء وقت منع التجول من 8 مساءا حتى 6 صباحا، لأداء الصلاة سيكون في الحي السكني عدا مكة والأحياء المعزولة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، دعا المصلين إلى جلب سجاداتهم الخاصة إلى المساجد، وعدم تركها بعد الصلاة، ولبس الكمامة القماشية، ومنع دخول الأطفال تحت 15 سنة، وعدم التزاحم عند الدخول أو الخروج ، مهيباً بكبار السن عدم الحضور للصلاة بالمساجد حفاظاً على صحتهم.