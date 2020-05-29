تويتر يحجب تغريدة لترامب للمرة الثانية

واشنطن (صدى):
حذر تويتر من آخر تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،أضاف تويتر اليوم تحذيرًا ، والتي تخص أحداث الشغب في مدينة مينيابوليس مبررًا أنها تدعم وتشجع على العنف.
وقال ترامب عبر حسابه بأن العنف والنهب ، يبدأ بإطلاق النار، وجاء ذلك ردًا على أفعال المحتجين الذين أضرموا النار في مركز شرطة المدينة احتجاجًا على تصريح المدعي العام .
وتابع بأنه لا يوجد أدلة تدعم التهم الجنائية ضد رجال الشرطة في مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، مما أثار مخاوف من أن الرجال المتورطين سيواصلون حياتهم بطريقة عادية.
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