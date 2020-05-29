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الجيش الليبي يزلزل صفوف مرتزقة «أردوغان» بمقتل قيادي بارز

Time منذ ساعتين
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الجيش الليبي يزلزل صفوف مرتزقة «أردوغان» بمقتل قيادي بارز

طرابلس (صدى):
كشفت مصادر عسكرية اليوم الجمعة مقتل "أبو الكنغ الجاسم " القيادي البارز بين المرتزقة السوريين في ليبيا بعد اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي .

ويعد "الجاسم " من أبرز القياديين الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس وتركز نشاطه في "لواء سلطان مراد " التابع لتركيا ، ثم انتقل إلى ليبيا مقابل 2000 دولار في الشهر ، وظهر بزي حكومة الوفاق.

من ناحية أخرى توفي طفل سوري كانت قد ارسلته تركيا للقتال في ليبيا إثر الإشتباكات بين قوات الإحتلال التركي وحكومة الوفاق في جبهة والجيش الوطني الليبي في الجبهة الأخرى .

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خير إن شاءالله
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طيب
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محد حولك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
نهاية كل علاقة فاسدة
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