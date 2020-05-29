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«أمانة الشرقية» تصدر بيان حول رائحة الحريق التي سادت الدمام امس

Time منذ 3 دقائق
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«أمانة الشرقية» تصدر بيان حول رائحة الحريق التي سادت الدمام امس

الدمام (صدى):
علقت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الجمعة على رائحة الحريق التي سادت أحياء الدمام أمس ، والتي سلطت "صدى " الضوء عليها .

وأكدت أمانة الشرقية أنه لا يوجد حريق أو إنبعاثات في مردم النفايات البلدية كما أشارت التكهنات أمس .

كما أكدت أن العمل جاري في الموقع على مدار الساعه لإستقبال النفايات من حاضرة الدمام .

وأضافت أنه تتم متابعة مردم النفايات البلدية على مدار الساعة من قبل الأمانة ،وفي حالة وجود اي طارئ لاسمح الله يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ بالأمانة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وكانت رائحة حريق غريبة قد سادت أحياء الدمام ، ما أثار تساؤل الأهالي عن مصدرها فيما كانت التكهنات حول مردم نفايات بإتجاه بقيق .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
رحمه الله وغفر له
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
جميله وحلوه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يستر على عباده
ابن حزم
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