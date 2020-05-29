«القهوة بالشامبو» احدث اكتشافات نعومة الشعر ومنع تساقطه

أميرة خالد (صدى):
من المعروف أن القهوة تتميز بفوائد عديدة وتعتبر المشروب الرئيسي في جميع دول العالم، إلا أن الخبراء كشفوا عن مزايا أخرى لها على صحة الشعر ونعومته.
وأكد خبراء التجميل أن القهوة تعمل على تحفيز الدورة الدموية بفروة الرأس وتمنع تساقطه وتخلص البشرة أيضاً من خلايا الجلد الميتة .
ويمكن لكي استخدام القهوة للشعر بطريقة بسيطة ، من خلال إذابتها في الماء بكمية مناسبة ثم إضافتها إلى عبوة الشامبو واتركي الخليط ساعتين قبل الإستخدام .
وعلى طريقة الشامبو اغسلي شعرك بالخليط ، ويُفضل استخدامه مرتين أو 3 بالأسبوع .