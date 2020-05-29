تعرف على الشائعات الـ5 التي أحاطت بمؤامرات بكورونا

وكالات (صدى):
رصدت تقارير 5 شائعات تتعلق بفيروس "كوفيد 19 " والتي تسببت في إثارة الذعر بين الناس، والتي قد تمثل خطورة على الصحة وهذة الشائعات بدأت بأن كورونا مجرد بكتيريا وليست فيروس وهي كانت الأكثر غرابة، والحقيقة أن كورونا فيروس ولا يوجد له علاج حتى الآن.
وكانت الشائعة الثانية بأن الفيروس التاجي مُصنعًا في المختبرات، وهي الأكثر شيوعا وجدلا معتبرين أنها حرب بيلوجية بين الدولتين الكبرتين الصين وأمريكا إلا ان التجارب اثبتت أن الفيروس ليس مصمما بمختبر أو معدل، وكانت شائعة انتقال الفيروس عن طريق الجيل الخامس من المحمول انطلقت في البداية ونفته منظمة الصحة العالمية.
وظهرت الشائعة الرابعة والتي أرجعت فيروس كورونا الى غاز السارين، وصنع في مختبرات أمريكية في أفغانستان وبعده سافر الجنود الأمريكان الى ووهان الصينية وانشر وتم نفيه، وآخر الشائعات بأن أحد الكتاب القدامى تنبأ بالوباء وانه سيضرب العالم في 2020 والحقيقة أن الرواية المقصودة لم تتحدث عن وباء كورونا أو حتى 2020.