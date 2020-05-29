نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تعرف على الشائعات الـ5 التي أحاطت بمؤامرات بكورونا

Time منذ 17 دقيقة
Views 1301
تعرف على الشائعات الـ5 التي أحاطت بمؤامرات بكورونا

وكالات (صدى):
رصدت تقارير 5 شائعات تتعلق بفيروس "كوفيد 19 " والتي تسببت في إثارة الذعر بين الناس، والتي قد تمثل خطورة على الصحة وهذة الشائعات بدأت بأن كورونا مجرد بكتيريا وليست فيروس وهي كانت الأكثر غرابة، والحقيقة أن كورونا فيروس ولا يوجد له علاج حتى الآن.

وكانت الشائعة الثانية بأن الفيروس التاجي مُصنعًا في المختبرات، وهي الأكثر شيوعا وجدلا معتبرين أنها حرب بيلوجية بين الدولتين الكبرتين الصين وأمريكا إلا ان التجارب اثبتت أن الفيروس ليس مصمما بمختبر أو معدل، وكانت شائعة انتقال الفيروس عن طريق الجيل الخامس من المحمول انطلقت في البداية ونفته منظمة الصحة العالمية.

وظهرت الشائعة الرابعة والتي أرجعت فيروس كورونا الى غاز السارين، وصنع في مختبرات أمريكية في أفغانستان وبعده سافر الجنود الأمريكان الى ووهان الصينية وانشر وتم نفيه، وآخر الشائعات بأن أحد الكتاب القدامى تنبأ بالوباء وانه سيضرب العالم في 2020 والحقيقة أن الرواية المقصودة لم تتحدث عن وباء كورونا أو حتى 2020.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
رحمه الله وغفر له
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
جميله وحلوه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يستر على عباده
ابن حزم
تلويث الهواء والجو والبيئة

أخر الأخبار

«أمانة الشرقية» تصدر بيان حول رائحة الحريق التي سادت الدمام امس
«أمانة الشرقية» تصدر بيان حول رائحة الحريق التي سادت الدمام امس
Time منذ 3 دقائق Views 1100
«القهوة بالشامبو» احدث اكتشافات نعومة الشعر ومنع تساقطه
«القهوة بالشامبو» احدث اكتشافات نعومة الشعر ومنع تساقطه
Time منذ 17 دقيقة Views 1131
تعرف على الشائعات الـ5 التي أحاطت بمؤامرات بكورونا
تعرف على الشائعات الـ5 التي أحاطت بمؤامرات بكورونا
Time منذ 17 دقيقة Views 1301
تحذير من ترك المعقمات بالسيارة من واقع عمل الدفاع المدني لمدة 17 ساعة
تحذير من ترك المعقمات بالسيارة من واقع عمل الدفاع المدني لمدة 17 ساعة
Time منذ 26 دقيقة Views 1367
استقرار سعر الذهب في التعاملات الفورية
استقرار سعر الذهب في التعاملات الفورية
Time منذ 27 دقيقة Views 1268
سعر نفط ينخفض بنسبة 1.2%
سعر نفط ينخفض بنسبة 1.2%
Time منذ 42 دقيقة Views 1411
حريق بسبب جهاز التكييف بالبرك
حريق بسبب جهاز التكييف بالبرك
Time منذ 45 دقيقة Views 1442
تطورات جديدة في صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز
تطورات جديدة في صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز
Time منذ 47 دقيقة Views 1326
الرياض تسجل أعلى نسبة انخفاض للتلوث خلال فترة منع التجول
الرياض تسجل أعلى نسبة انخفاض للتلوث خلال فترة منع التجول
Time منذ 54 دقيقة Views 1455
ترامب يطالب مراسل البيت الأبيض بخلع الكمامة
ترامب يطالب مراسل البيت الأبيض بخلع الكمامة
Time منذ ساعة Views 1730