تطورات جديدة في صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تطور جديد في صفقة الارجنتيني لاوتارو مارتينيز، بين نادي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.
وقالت التقارير وقالت إن سكرينيار، الذي انتقل إلى إنتر ميلان من سامبدوريا مقابل 34 مليون يورو، تم عرضه على إدارة برشلونة مرارا، واستغل مسؤولو إنتر ميلان رغبة البلوغرانا في ضم لاوتارو مارتينيز في طرحه على الطاولة مرة أخرى، مقابل انتقال لينغليت إلى النيراتزوري.
وأكدت التقارير بأن إدارة إنتر ميلان تريد ضم لينغليت إلى النيراتزوري، واقترحت أيضا أن يرحل السلوفاكي ميلان سكرينيار إلى البارسا، كما أنها أكدت على، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم وسط برشلونة، المعار لبايرن ميونخ الألماني، انضم إلى الأسماء المقترحة في الصفقة التبادلية بين البارسا وإنتر ميلان.