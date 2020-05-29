البدانة تضاعف الإصابة بمرض السكري لـ 5 مرات

أميرة خالد (صدى):
حذرت دراسة جديدة من الزيادة المفرطة في الوزن، مؤكدة بأن الدانة تضاعف خطر الإصابة بمرض السكري 5 مرات مقارنة بالوزن الصحي و8 مرات اذا اجتمع العامل الوراثي والبدانة.
وأوضحت الدراسة بأن خطر الإصابة بالسكري يزيد نتيجة اتباع نمط حياة غير صحي بنسبة 18 بالمائة، بينما يتضاعف الخطر بسبب الجينات الوراثية.
وقالت الإحصاءات لعام 2019 بان عدد المصابين بالسكري حول العالم ارتفع إلى 463 مليون شخص، ويقدر عدد المصابين الذي لم يتم تشخيص الحالة لديهم ب، 232 مليون إنسان. ويتوقّع ارتفاع عدد المصابين إلى 700 مليون إنسان عام 2045