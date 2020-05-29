رابطة الدوري الأمريكي تسمح بالتدريبات في مناطق مفتوحة

وكالات (صدى):
سمحت رابطة دوري كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية ، لفرق البطولة من إجراء تدريبات في مناطق مفتوحة، بمجموعات صغيرة، مع اتباع الإجراءات الصحية تجنبا لانتشار الوباء.
وبدأت بعض فرق البطولة في إجراء تدريبات فردية للاعبيها في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما تشير الدلائل إلى قرب استئناف مباريات البطولة التي توقفت في منتصف مارس آذار الماضي بعد تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار.
واوضحت الرابطة بأنه يمكن للفرق استخدام ملاعب التدريب المفتوحة في إجراء تدريبات في مجموعات صغيرة بما لا يخالف جميع الإرشادات والإجراءات الوقائية حفاظا على السلامة والتي تم التوصل إليها بالتشاور مع خبراء الأمراض المعدية