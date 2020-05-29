هيئة أمريكية تحذر من دواء لمرض السكري وتوصي بسحبه

واشنطن (صدى):
حذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، من دواء ميتفورمين الذي يستخدم لعلاج مرض السكري وأوصت بسحبه من 5 شركات تصنيع الأدوية، وذلك بعد اكتشاف وجود مستويات عالية من شائبة قد تسبب السرطان.
وأوضحت الإدارة إن هذه العقاقير احتوت على الشائبة المسرطنة المحتملة "إن- نيتروسوديميثلامين" حيث تجاوزت الحدود المقبولة في التركيبات الممتدة المفعول فقط منها، وكان تلوث هذة الشائبة مسؤولا عن سحب دواء حموضة المعدة "زانتاك" الذي تبيعه شركة سانوفي وبعض النسخ المكافئة من هذا العلاج العام الماضي.
وقالت الإدارة إنها ستنشر إشعارات السحب للشركات على موقعها الإلكتروني، بالإسم شركة أبوتكس الكندية كواحدة من الشركات التي تحتوي أقراص ميتفورمين التي تنتجها على مستويات عالية من شائبة "إن- نيتروسوديميثلامين". ولم تكشف بعد عن أسماء الشركات الأربع الأخرى.