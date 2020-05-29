«مارك» يهرب من معركة «ترامب» و «تويتر»

وكالات (صدى):
كشفت مصادر إعلامية عن محاولات مارك زكربرج رئيس فيسبوك الخروج من معركة الرئيس الأمريكي "ترامب " ضد مواقع التواصل الإجتماعي وبخاصة "تويتر".
وظهر "مارك " على شاشة "فوكس نيوز " يؤكد أن لديه سياسة مختلفة عن " تويتر " بعد تهديد الرئيس الأمريكي بإغلاق مواقع التواصل الإجتماعي .
وأضاف : نهج شركة فيسبوك "ميزنا عن بعض شركات التكنولوجيا الأخرى إذ أننا أقوى في حرية التعبير وإعطاء الناس صوتا ، وذلك على الرغم من الإنتقادات الموجهة إليه بشأن عدم المراجعة السياسية في "فيسبوك " ما يجعله منصه خصبة لترويج الأكاذيب .
وكان الصراع قد اندلع بين "ترامب " و"تويتر " عقب تشكيك الأخير في تغريدتين للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالإنتخابات حيث طلب من القراء تقصي الحقائق .