تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
مي حلمي تتأنق بالـ "جينز"
منذ ساعتين
1801
3
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
جاسم
من ذي بعد وش دخلنا اذا زاد او نقص وزنها حامل او لا الا يوجد مايهم اكثر للناس اعلام لا ياتي باخبار التافهين
عباس
شوف هذا التافه والله مو منك من الفلوس لي في يدك المشكله انك مستشار في الديون الملكي
M-512
عوامل عديدة تجعل الإنسان دمية تحت أقدام الشيطان منها أولاً ضعف الوازع الديني لديه ثانيا تعاطي المخدرات ثالثاً التعليم الفكري، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اسأل الله العلي العظيم أن يرحم الفتاة ويدخلها فسيح جناته أنه القادر عليه، سوف يجد عذابه يوم القيامة عندما تجمتع الأرواح عند رب الكون العظيم.
جاسم
ايقاف ارسال الفولتير وكل شوي يرسلون حساب مختلف ودي رد من اي مسؤال في هذه المشاءه
من هناك1
قم الله ابو من جابتك يالصهيونى العلج عاجل جدا ومنقوووووووووووووول لاافلات من العقاب لالترامب ولالغيره وكالات الانباء والصحافه العالميه والدوليه — الامم المتحده المفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده الغير تابعه لاميركا ومن وضعتها اميركا ميشيل باشيليت رئيسة حكومة تشيلى السابقه– ولااعتراف بمجلس حقوق الانسان الحكومى الغربى بجنيف على الاطلاق ونهائيا حيث ملغاة شرعيته– مجلس الامن الدولى- صراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات والاستقلاليه بالمجتمع المدنى وحقوق الانسان ومكافحة الفساد- الهيئات والمنظمات الدوليه– مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس التاريخى الاول للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى الاعلى بالامم المتحده مؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا المستقله لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب ولعدم الافلات من العقاب سيادة -رمز النظام العالمى الجديد الحقوقى المناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى السامى المرجعى البارز و الارفع بالامم المتحده سيادةالمايسترو و امين السر السيد- وليد الطلاسى– والذى صرح من مقره بالرياض برد وتعليق على وكالات الانباء والصحف العالميه ومن وسط اشرس صراع وحصار ارهابى اجرامى صهيو اميركى سعودى مازال قائم ومستمر مع عيد الفطر المبارك فى اكبر جريمه تاريخيه عرفتها الانسانيه والجمعيه العامه للامم المتحده– حيث افاد المصدر رفيع المستوى عقب اعتمادسيادته البيان الاممى للموقف بين الولايات المتحده الامريكيه والصين بخصوص جريمة نشر فايروس (كورونا كوفيد19) فقد شدد سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس التاريخى الاول للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى الاعلى بالامم المتحده مؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا المستقله لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب ولعدم الافلات من العقاب سيادة -رمز النظام العالمى الجديد الحقوقى المناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى السامى المرجعى البارز و الارفع بالامم المتحده سيادةالمايسترو و امين السر السيد- وليد الطلاسى– على انه لامكان للمزايده ولاالمساومه بين حكومة الصين والولايات المتحده الامريكيه بخصوص المسؤوليه عن نشر فايروس كورونا فى ووهان الصينيه – فامر نشر الفايروس عالميا قد اصبح اليوم قضيه امميه عالميه دوليه والملف برمته هو الان لدى سيادة المراقب الاعلى الدائم شخصيا والذى يجرى الاتصالات حاليا مع الجنائيه الدوليه للقبض على المسؤول الاول عن نشر فايروس كورونا ايا كان سواء اكان الرئيس الامريكى ترامب او حكومه الصين اما مهزلة طلب الحكم الصينى التعاون الكامل مع اميركا او عدم ابداء الحقيقه ليصبح الامر وكانه امريكى صينى فتلك المهزله لامكان لها اليوم بالنظام العالمى الجديد بقيادة سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس التاريخى الاول للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى الاعلى بالامم المتحده مؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا المستقله لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب ولعدم الافلات من العقاب سيادة -رمز النظام العالمى الجديد الحقوقى المناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى السامى المرجعى البارز و الارفع بالامم المتحده سيادةالمايسترو و امين السر السيد- وليد الطلاسى– وعلى الحكومه الصينيه ان تدرك جيدا جدا بان امر العبث بالدستور الصينى ليبقى الحزب الحاكم الاوحد هو الحزب الحاكم للابد بالصين بالتلاعب والعبث بالدستور الصينى والتشريعات امر مرفوض ومدان بشده– ومن جهه اخرى اضاف المصدر الاممى بالرفض القاطع والتام ان تصبح برامج التواصل من فيسبوك وتويتر وانستغرام وغيره تحت وصاية وتشريعات القوانين الامريكيه المحليه وان الصراع والمعركه هنا مع الشرعيه الدوليه ورمزها الاممى الكبير سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس التاريخى الاول للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى الاعلى بالامم المتحده مؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا المستقله لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب ولعدم الافلات من العقاب سيادة -رمز النظام العالمى الجديد الحقوقى المناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى السامى المرجعى البارز و الارفع بالامم المتحده سيادةالمايسترو و امين السر السيد- وليد الطلاسى– ماتزال قائمه ومستمره فلن تكون الولايات المتحده الامريكيه بديلا عن الشرعيه الدوليه لتقوم بالتشريع لابالتواصل ولابغيره فقد اتضح للعالم اجمع بانه وعقب ثورات واحتجات الشعوب والحركات الثوريه فى فرنسا وفى عواصم اوروبا من اصحاب السترات الصفراء وغيرهم انما الامر هنا كان تعزيز سلطات البرلمان فوق تشريعات الحكومات التنفيذيه ماجعل رئيسة الكونغرس الامريكى السيده الحديديه تقوم بحركة كبرى للمطالبه بعزل الرئيس الامريكى الذى صدق نفسه بانه زعيم شعبوى وثورجى كما لعب وعبث مع الملك سلمان وورطه بحرب العصابات باليمن مع الحوثيون لياتى صهر ترامب ويجعل مع وكالة بلومبيرغ وتوماس فريدمان وباقى الصعاليك الاعلاميين والكتاب الصهاينه بالاعلام الامريكى المضلل يصوروه لولى العهد السعودى ابن سلمان بانه ثورجى زمانه وانه (كولن باول(او (شوارزكوف)ابيه سلمان والذى اختاره لاشرس حرب عصابا ت تخسر فيها اقوى الدول الكبرى كما جرى من هزيمة لاميركا فى فيتنام واختار لتلك الحرب ابنه ليتم استنزاف المليارات تلو المليارات لصالح ترامب وصهره وابنته وخسارتهم بسوق العقارات والاسهم باميركا وروسيا ومؤخرا خدعة الصهيونى كوشنر لابن سلمان الذى دخل فى تحدى غير متكافىء نهائيا مع روسيا فى سوق النفط العالمى فاغرق هو وابيه العالم بالنفط الخام مع الدعوه للعالم اجمع بان يبقو ببيوتهم ولايعملو كما هو حال نظام الحكم السعودى الفاشى والارهابى الايل قريبا للسقوط والانهيار ثوريا حيث اراد النظام تعويض خسائرهم الكبرى التى ذهبت لحسابتهم وحسابات سيدهم ترامب وكوشنر صهره برفع قيمة الضرائب المضافه والانتقائيه ونيل تلك المبالغ من المستهلكين وبالقوه الجبريه الارهابيه حيث لاقانون ولادستور بل الامر مزاجيه طاغوتيه لحاكم طاغيه مستبد عميل اسمه سلمان يستميت هو واسرته فى اللعب بالتشريع باى شكل واى صوره وبكل خداع ومكر كما جرى بتشريعه مؤخرا عن شارب الخمر فهذا تدخل سافر بالقضاء وبالتشريع فالمعلوم ان المشرع باى بلد بالعالم هو وفوق الحاكم والحكومه التنفيذيه لذلك هنا يكون الرب العلى العظيم جل وعلا هو بالتشريع وبما حكم وشرع فوق الجميع بنصوص الحاكميه الالهيه الساميه المقدسه والتى لايجب ان يعلو فوق نصوصها اى قانون وهذا امر متعلق بالمسلمين خاصه وباتباع الاديان السماويه بشكل عام حيث ماان يشرع الحاكم ويتلاعب بالتشريع قانونيا او دستوريا او بالفتاوى وبرجال الدين الهلافيت محترفى الفتاوى فانه هنا يصبح الحاكم فورا فرعون ولسان حاله كما قال فرعون ماعلمت لكم من اله غيرى فهو المشرع وهو الحكم والحاكم وهو القاضى والجلاد وهذا مايعله الملك سلمان وحكام الخليج والطغاة العرب الاخرين وغيرهم من الطغاة ممن استضافهم ودعاهم ترامب للحضور عنده باميركا ليكممو افواه الشعوب ويجعلو النظام العالمى نظام جحيم ظلامى عاموده التفكك الاجتماعى وجلب المهاجرين وهضم حقوق المواطنه وحقوق الانسان بصفه عامه ليبقى النظام والعاملين به فى اجازه مفتوحه يتمتعون مع الطاغيه العميل المجرم التافه المتاله بمزايا الرواتب والنهب المنظم للثروات باسم الحكومه والدوله كما يفعل الان حاليا الملك سلمان واسرته ونظامه وحكام الخليج وحتى مصر ومهازل الفتاوى بها حيث الدعم الاماراتى للقمع ومنع التشريع والاكتفاء ببرلمان تافه هش صورى اوجدته الامارات ووضعته بمصر وهو برلمان بلا دستور مايعنى اكبر واخطر فراغ دستورى بالعالم تسجله الامم المتحده دون العالم اجمع برلمان بلا دستور ليبقى التشريع بيد الحكام الطواغيت العملاء من الاذناب المنحطين اتباع ترامب ومن على شاكلته الموصوفون بانهم بقر حلوب وهم كذلك فعلا واتى اوان ذبح وسلخ البقر الحلوب مالم يتم الانتفاع بالبانها شعبيا وداخليا وليس خارجيا لاصهيونيا ولاعلوجيا بل ولاحتى للاسر الحاكمه الفاسده نفسها تلك الزمر التى يجب ان تقف عند حدها ثوريا ونسفهم من جذورهم نسفا ان لزم الامر مهما بلغ الثمن من دماء وتضحيات فالحكم لله وليس لتلك الزمر الحاكمه ولا ال سعود زفت ولالغيرهم والشعوب مسؤوله عن التغيير او فانها سوف تدفع الثمن فقر وشقاء وحرمان بالدنيا وفى الاخره عذاب اليم لانهم قبلو للطاغيه ان يتاله عليهم يشرع ويحكم وينفذ وهو هنا يمارس صفات الالوهيه وان لم يقل الطاغوت انه ربهم الاعلى فيكفى الممارسه حيث يحرص الطاغوت على عدم فصل السلطات وهو اساسا قد اتى بانقلاب صهيونى علوجى فلا شرعيه له ولا لنظامه– واختتم المصدر ماصرح به انتهى– حرر بتاريخه– الامم المتحده حقوق الانسان بالامم المتحده-مفوضيه امميه ساميه عليا-دوليه مستقله – صراع وحوار الحضارات والاديان والمذاهب والثقافات والاقليات والطوائف العالمى- مستقله- مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس التاريخى الاول للمفوضيه الامميه الساميه العليا المستقله لحقوق الانسان بالامم المتحده رئيس مكتب مكافحة الارهاب الدولى الاعلى بالامم المتحده مؤسس اللجنه الامميه الدوليه العليا المستقله لمكافحة التمييزالعنصرى ومناهضة التعذيب ولعدم الافلات من العقاب سيادة -رمز النظام العالمى الجديد الحقوقى المناضل والثائر الاممى المستقل الكبير الايديولوجى والمقرر الاممى التشريعى السامى المرجعى البارز و الارفع بالامم المتحده سيادةالمايسترو و امين السر السيد- وليد الطلاسى– امانة السر-2221 – معتمد النشر برقم 76866ب الرياض- مسؤولة مكتب ارتباط دولى 6544ن6ك تم سيدى منشور دولى— مسؤولة مكتب 823ج حرك -تم سيدى الاعتماد-والنشر— 4332ط
أخر الأخبار
«آل الشيخ» يوجه رسالة غاضبة لإدارة الأهلي المصري: «بيعطلوا أي حاجة في مصلحة النادي»
منذ 5 دقائق
1138
«فورد» تستعد لإجراء اختبارات لقتل وباء كورونا بداخل سياراتها
منذ 6 دقائق
1060
البدانة تضاعف الإصابة بمرض السكري لـ 5 مرات
منذ 11 دقيقة
1065
بالفيديو.. تعرف على مواصفات تحفة جديدة لكروس الصغيرة من MINI
منذ 13 دقيقة
1082
بالصور.. بدء أعمال الرصف والسفلته في بعض أحياء جدة
منذ 23 دقيقة
1380
إعدام زوجين بلا محاكمة لمحاولتهما الهروب من الحجر الصحي !
منذ 25 دقيقة
576
رابطة الدوري الأمريكي تسمح بالتدريبات في مناطق مفتوحة
منذ 25 دقيقة
1216
هيئة أمريكية تحذر من دواء لمرض السكري وتوصي بسحبه
منذ 36 دقيقة
1382
شرط وحيد لتجديد عقد «دي بروين» مع مانشستر سيتي
منذ 38 دقيقة
1250
«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة
منذ 40 دقيقة
1279