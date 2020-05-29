حقيقة وصول طائرات حربية روسية إلى ليبيا

طرابلس (صدى):
نفى الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الخميس، إرسال روسيا طائرات حربية لدعمه في مواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.
وأوضح اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني، إن: " حديث «أفريكوم» المتكرر عن نشر روسيا طائرات مقاتلة في قاعدة الجفرة الجوية التابعة للجيش، هي نتاج حملة إعلامية يتعرض لها الجيش، بعد تحقيقه مؤخرا تقدما في القتال ضد قوات حكومة السراج في العاصمة طرابلس " .
وقال " المسماري " أن غرف عمليات إعلامية في تركيا وفي الداخل، تابعة لـ«الإخوان» ولحكومة السراج، تنشر شائعات مفادها حصول الجيش على طائرات حربية جديدة، لافتًا إلى أن التهم الأمريكية لروسيا بنشر طائرات روسية غير صحيحة.