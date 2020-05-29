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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 36 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف ، حائل و الحدود الشمالية، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير و الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ممتازه لها مستقبل زاهر
ابو عمار
بتروح تزور امها
ابو عمار
لو تجمعها مع ريم تحتار بينهن
زائر
يازين حكومتنا امرت اي مستشفى حكومي او خصوصي باستقبال اي حاله فيها اعراض كورونا وعزلها مباشرة
ابو عمار
طيب

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