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8 نصائح يجب الالتزام بها للوقاية من الفيروس

Time منذ ساعة
Views 1749
8 نصائح يجب الالتزام بها للوقاية من الفيروس

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، على أهمية تجنب الزيارات العائلية، في حال الشكوى من أي أعراض تنفسية مثل ارتفاع الحرارة والكحة أو ضيق في التنفس.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب تجنب التجمعات وتجنب لمس الوجه خلال الزيارة، وتجنب العناق والتقبيل أو اللمس والمصافحة، والحفاظ على مسافة آمنة.

وأشارت إلى ارتداء الكمامة القماشية لمنع التقاط أو نشر أي رذاذ، والامتناع عن مشاركة الأطعمة أو المشروبات، فضلًا عن تغطية الفم والأنف عند العطاس أو الكحة باستخدام المنديل أو المرفق، وتجنب لمس الأسطح ومستلزمات الآخرين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ممتازه لها مستقبل زاهر
ابو عمار
بتروح تزور امها
ابو عمار
لو تجمعها مع ريم تحتار بينهن
زائر
يازين حكومتنا امرت اي مستشفى حكومي او خصوصي باستقبال اي حاله فيها اعراض كورونا وعزلها مباشرة
ابو عمار
طيب

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