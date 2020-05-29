أسباب التحذير من وضع المكياج أثناء ارتداء الكمامة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حذر خبراء من ارتداء الكمامة فوق المكياج، سواء كانت الكمامة طبية أو مصنوعة من القماش، فإن "المكياج" سوف يلتصق بالكمامة، يظهر عليها بقع من الأصباغ من الصعب التخلص منها حتى عند غسل الكمامة مرة أخرى.
وأوضح الخبراء، أنه بالنسبة للبشرة فإن وضع "المكياج" وعليه الكمامة، أمر يعرض البشرة لمشاكل صحية، وذلك بسبب ارتفاع الحرارة في المنطقة التي تغطيها الكمامة، وبفعل عملية الشهيق والزفير تتولد تكتلات هوائية حارة تحت الكمامة.
ويؤدي ذلك إلى رطوبة شديدة مع حرارة مرتفعة وتعرق في المنطقة المغطاة بالكمامة، ما يؤدي إلى ظهور التهابات ونثور على الجلد أو ما يسمى بـ"حب الشباب"، وتتطور الأمور إلى حساسية تؤثر حتى على لون البشرة فيما بعد ذلك، كما أن المكياج يقلل من الوظيفة الوقائية للكمامة.