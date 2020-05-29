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الأهلي ينفي توقيع عبدالفتاح عسيري لأحد الأندية

Time منذ 42 دقيقة
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الأهلي ينفي توقيع عبدالفتاح عسيري لأحد الأندية

نواف السالم (صدى):
نفت إدارة نادي الأهلي، أمس الخميس، أن يكون اللاعب عبدالفتاح عسيري قد وقع عقدا احترافيا مع أحد الأندية؛ لافتة إلى أن ما يتردد حاليا بهذا الخصوص ليس له أساس من الصحة وحال تأكد لها عكس ذلك ستقدم شكوى قانونية إلى الجهات المسؤولة كونه لم يدخل الفترة الحرة.

وكشف مسؤول في إدارة الأهلي، أنه لا يحق لأي ناد التوقيع مع عسيري لعدم دخوله فترة الأشهر الستة، مضيفًا: " اللاعب لم ينته عقده الاحترافي كونه يمتد حتى مطلع 2021، وبالتالي لم يدخل الفترة الحرة التي تبقى له منها شهر ونصف" .

وتابع المسؤول، قائلًا: " هناك تواصل مع عبدالفتاح عسيري من قبل مسؤولي الأهلي وهو لم يتطرق إلى وجود أي عروض احترافية على الطاولة خلال الفترة الحالية " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المطعم ليس مسؤل عن همجية الناس ولا يستطيع ان ينظم الناس اذا كانو خارج المطعم
المليليح
ترى نفى الأهلي الشائعة ياتركي الغامدي تكفى لا تقلب على عبدالفتاح ههههههههه
ابو عمار
من الخطاء جلب الخدم من دول افريقيا يبدو انهنم مصابون بلوث عقلي او نفسي
المليليح
وين الموافقه المبدئية للهلال ههههههههههههه الحبن الإعلاميين الهلاليين يقلبون علي عبدالفتاح بعد ماكان كل يوم مديح 😊😅😅😅
ابو عمار
هاي الحلوه مو اعلاميه كأني شفت لها مقاطع سابقا

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