الأهلي ينفي توقيع عبدالفتاح عسيري لأحد الأندية

نواف السالم (صدى):
نفت إدارة نادي الأهلي، أمس الخميس، أن يكون اللاعب عبدالفتاح عسيري قد وقع عقدا احترافيا مع أحد الأندية؛ لافتة إلى أن ما يتردد حاليا بهذا الخصوص ليس له أساس من الصحة وحال تأكد لها عكس ذلك ستقدم شكوى قانونية إلى الجهات المسؤولة كونه لم يدخل الفترة الحرة.
وكشف مسؤول في إدارة الأهلي، أنه لا يحق لأي ناد التوقيع مع عسيري لعدم دخوله فترة الأشهر الستة، مضيفًا: " اللاعب لم ينته عقده الاحترافي كونه يمتد حتى مطلع 2021، وبالتالي لم يدخل الفترة الحرة التي تبقى له منها شهر ونصف" .
وتابع المسؤول، قائلًا: " هناك تواصل مع عبدالفتاح عسيري من قبل مسؤولي الأهلي وهو لم يتطرق إلى وجود أي عروض احترافية على الطاولة خلال الفترة الحالية " .