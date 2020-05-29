نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الجهات الأمنية بجازان تكثف جهودها في تطبيق أمر منع التجول

Time منذ ساعة
Views 1632
الجهات الأمنية بجازان تكثف جهودها في تطبيق أمر منع التجول

جيزان (صدى):
كثفت القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في منطقة جازان جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الذي يبدأ من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً ، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " مساء اليوم الجهود الكبيرة لرجال الأمن والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم وللحد من انتشار فيروس كورونا من خلال انتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع والطرق بمدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة خلال منع التجول في سبيل توفير بيئة سليمة صحية .

وتابعت "واس" خلو الشوارع والطرقات والميادين العامة من حركة السيارات والمارة استشعارا للمسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من خلال تعاون المواطن والمقيم بالبقاء في المنازل والالتزام بمنع التجول حفاظا على السلامة والصحة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
المطعم ليس مسؤل عن همجية الناس ولا يستطيع ان ينظم الناس اذا كانو خارج المطعم
المليليح
ترى نفى الأهلي الشائعة ياتركي الغامدي تكفى لا تقلب على عبدالفتاح ههههههههه
ابو عمار
من الخطاء جلب الخدم من دول افريقيا يبدو انهنم مصابون بلوث عقلي او نفسي
المليليح
وين الموافقه المبدئية للهلال ههههههههههههه الحبن الإعلاميين الهلاليين يقلبون علي عبدالفتاح بعد ماكان كل يوم مديح 😊😅😅😅
ابو عمار
هاي الحلوه مو اعلاميه كأني شفت لها مقاطع سابقا

أخر الأخبار

الأهلي ينفي توقيع عبدالفتاح عسيري لأحد الأندية
الأهلي ينفي توقيع عبدالفتاح عسيري لأحد الأندية
Time منذ 42 دقيقة Views 1742
إصابة ابن مها محمد بالفيروس المستجد
إصابة ابن مها محمد بالفيروس المستجد
Time منذ 57 دقيقة Views 1719
الجهات الأمنية بجازان تكثف جهودها في تطبيق أمر منع التجول
الجهات الأمنية بجازان تكثف جهودها في تطبيق أمر منع التجول
Time منذ ساعة Views 1632
الأسهم الأمريكية تنهي جلسة تعاملاتها على تراجع
الأسهم الأمريكية تنهي جلسة تعاملاتها على تراجع
Time منذ ساعة Views 1439
«الشؤون البلدية» تدعو للإبلاغ عن الازدحام داخل الأسواق
«الشؤون البلدية» تدعو للإبلاغ عن الازدحام داخل الأسواق
Time منذ ساعة Views 1803
هطول أمطار رعدية على 3 مناطق
هطول أمطار رعدية على 3 مناطق
Time منذ ساعة Views 2170
الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين تناقش مع الأمم المتحدة حلول تعزيز تمويل التنمية
الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين تناقش مع الأمم المتحدة حلول تعزيز تمويل التنمية
Time منذ ساعتين Views 1568
بالصور.. ابتكار قناع يحمل ملامح الوجه
بالصور.. ابتكار قناع يحمل ملامح الوجه
Time منذ ساعتين Views 971
رائحة حريق تسود أحياء الدمام
رائحة حريق تسود أحياء الدمام
Time منذ ساعتين Views 9868
أهداف المرحلة الحالية من الاختبار التحصيلي عن بعد
أهداف المرحلة الحالية من الاختبار التحصيلي عن بعد
Time منذ ساعتين Views 2089