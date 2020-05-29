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هطول أمطار رعدية على 3 مناطق

Time منذ ساعة
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هطول أمطار رعدية على 3 مناطق

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الباحة وعسير وجازان.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، العيدابي، العارضة، فيفاء، هروب، الريث، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل، طريب، بارق، تنومة، المجاردة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الباحة، الحجرة، المخواة، العقيق، القرى، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة؛ فيما تبدأ من الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي في تمام الساعة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المطعم ليس مسؤل عن همجية الناس ولا يستطيع ان ينظم الناس اذا كانو خارج المطعم
المليليح
ترى نفى الأهلي الشائعة ياتركي الغامدي تكفى لا تقلب على عبدالفتاح ههههههههه
ابو عمار
من الخطاء جلب الخدم من دول افريقيا يبدو انهنم مصابون بلوث عقلي او نفسي
المليليح
وين الموافقه المبدئية للهلال ههههههههههههه الحبن الإعلاميين الهلاليين يقلبون علي عبدالفتاح بعد ماكان كل يوم مديح 😊😅😅😅
ابو عمار
هاي الحلوه مو اعلاميه كأني شفت لها مقاطع سابقا

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