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" الأرصاد " تكشف عن توقعات الطقس اليوم الجمعة

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" الأرصاد " تكشف عن توقعات الطقس اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، مضيفة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، حيث سجلت أعلى درجات حرارة في الدمام والأحساء وحفر الباطن (45 درجة مئوية)، فيما تسجل طريف والقريات 14 درجة، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.

ولفتت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف بالجزء الشمالي والأوسط.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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