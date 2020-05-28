رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يبلغ الاتحادات المحلية باستكمال بطولات الموسم الحالي 

وكالات (صدى):
ّأبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي، كافة الاتحادات المحلية، بقرار العودة لاستئناف مباريات دوري الأبطال من جديد خلال الأشهر المقبلة.
وكانت البطولة القارية توقفت في مارس الماضي، حالها كحال كافة البطولات حول العالم، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء البلاد.
وأرسل الاتحاد القاري خطابات رسمية للاتحادات المحلية، لإخطارهم بالاستقرار على عدم إلغاء البطولة إلا أنه سيدرس آليات العودة لاستئنافها، خلال اجتماع يعقده عن بعد مع ممثلي اتحادات غرب آسيا في الثالث من يونيو المقبل.
وجاء خياران مطروحان على طاولة الاتحادات في هذا الاجتماع؛ الأول يقتضي استكمال المباريات في دور المجموعات بنظام التجمع في نهاية أغسطس المقبل، والثاني يتعلق بالأدوار النهائية، ليكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بدلًا من الذهاب والإياب.