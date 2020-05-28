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تعرف على إجراء فحص ⁧كورونا⁩ بحجز موعد عبر " صحتي "

Time منذ ساعة
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تعرف على إجراء فحص ⁧كورونا⁩ بحجز موعد عبر " صحتي "

عادل الحربي (صدى):
كشفت وزارة الصحة عن إجراء فحص ⁧كورونا⁩ بحجز موعد عبر تطبيق " صحتي "، ويأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:" خدمة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد تقدم للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني للتطمن على صحتهم والصحة العامة ورصد الحالات مبكرة ".

وكان الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة، أعلن عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بإضافة إلى تسجيل 3531 حالة شفاء من هذا الفيروس التاجى.

ولفت إلى أن إجمالى الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 80185 حالة، وفيما ارتفع عدد حالات التعافى منه إلى 54553، وإجمالى حالات الوفاة 441.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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