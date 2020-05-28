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خامنئي يعلق على جريمة قطع رأس فتاة بعد هروبها مع حبيبها

Time منذ 21 دقيقة
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خامنئي يعلق على جريمة قطع رأس فتاة بعد هروبها مع حبيبها

طهران (صدى):
علق المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، على واقعة الفتاة رومينا أشرفي التي هزت المجتمع الإيراني.

وأضاف خامنئي عبر حسابه على موقع " تويتر ":". يجب على المجتمع، من الناحيتين القانونية والأخلاقية، أن يتعامل بصرامة مع أولئك الذين يعتبرون انتهاك النساء حقًا لهم، كما يجب أن ينص القانون على عقوبات صارمة في هذا الصدد ".

وقطع والد الفتاة رأسها وهي نائمة، نتيجة لمخالفتها قراره وهروبها من المنزل مع أحد الشباب الذي ينتمي إلى الطائفة السنية.

وكانت الفتاة هربت إلى منزل حبيبها، حيث سلمت قوات الشرطة الفتاة لوالدها بعد هروبها مع الشاب، على الرغم من توسلاتها وتأكيدها لهم بأنه سيؤذيها، وهو ما حصل فعلًا.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجهل يهدم بالإفك بيت عزيز
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولاقوةإلا باالله
د محمد ماجد بخش
أصغر تجمع مشاهد لا أريد ان اصدمكم به حتى الغازات النبيلة هي وحدة مزدوجة متعادلة يمكن تأينها وفصلها كطافة كإشعاع أو مركبات ولم تعد عناصر خاملة ومجموعتها لها 3 أرقام ممثلة هي 2 & 6 & 8 مع مجموعة الصفر أيضا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
غرامه وكفالة🚶
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كلكم أحسن🤔 لا مو أحسن😂

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