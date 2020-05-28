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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح المقصود بالمؤشر (RO) وكيف سيطرة المملكة عليه

Time منذ 28 دقيقة
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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح المقصود بالمؤشر (RO) وكيف سيطرة المملكة عليه

نايف السالم (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الإجراءات التي تمت سابقًا نجحت في تقليل معدل وسرعة انتشار الفيروس (R0) وتباطؤ في تضاعف الأعداد.

وأوضح أن المؤشر (R0) إذا كان يساوي 10، فهذا يعني أن المصاب قد ينقل العدوى إلى 10 أشخاص ما يعني أن العدوى ستنتقل بعد فترة 100 شخص ثم إلى 1000 شخص.

وأضاف: " أن هذا المعدل سجّل في المملكة مستويان بدأ بـ 4 ثم تحكمنا فيه حتى أصبح 2 ثم 1 " ، متابعًا: " أن الإجراءات الاحترازية هي التي جعلتنا نصل إلى هذه المستويات " .

وتشهد المملكة انخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع في حالات التعافي، فيما بدأت الحياة الطبيعية في الرجوع تدريجيًا.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجهل يهدم بالإفك بيت عزيز
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولاقوةإلا باالله
د محمد ماجد بخش
أصغر تجمع مشاهد لا أريد ان اصدمكم به حتى الغازات النبيلة هي وحدة مزدوجة متعادلة يمكن تأينها وفصلها كطافة كإشعاع أو مركبات ولم تعد عناصر خاملة ومجموعتها لها 3 أرقام ممثلة هي 2 & 6 & 8 مع مجموعة الصفر أيضا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
غرامه وكفالة🚶
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كلكم أحسن🤔 لا مو أحسن😂

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