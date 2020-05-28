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أنور قرقاش: ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع الأزمة العالمية

Time منذ 35 دقيقة
Views 1339
أنور قرقاش: ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع الأزمة العالمية

أبوظبي (صدى):
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن الدولة نجحت في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا .

وقال "قرقاش": " في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية والمرتبطة بإدارة أزمة فيروس كورونا تتعزز ريادة الإمارات ونموذجها، تعاملنا مع الأزمة بجدية ومنهجية أصبحت سمة للإمارات، فالقيادة المتابعة والموجهة، والمنهج العلمي، والتوازن الدقيق بين الاجراءات الصارمة والانفتاح الاقتصادي أثبت حكمته " .

وتابع: " نجحنا بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفي كل اتصال عمل خارجي أجريه يصلني التقدير لمنهجية الإمارات واستعدادها المبكر ".

وأضاف: " إحترام في محله للعمل المخلص الدؤوب بما فيه إجراء مليوني فحص (ويتصاعد). نعم، ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع هذه الأزمة العالمية ".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجهل يهدم بالإفك بيت عزيز
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولاقوةإلا باالله
د محمد ماجد بخش
أصغر تجمع مشاهد لا أريد ان اصدمكم به حتى الغازات النبيلة هي وحدة مزدوجة متعادلة يمكن تأينها وفصلها كطافة كإشعاع أو مركبات ولم تعد عناصر خاملة ومجموعتها لها 3 أرقام ممثلة هي 2 & 6 & 8 مع مجموعة الصفر أيضا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
غرامه وكفالة🚶
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كلكم أحسن🤔 لا مو أحسن😂

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