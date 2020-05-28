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كورونا يتسبب في إقالة 1500 موظف بالخطوط الكويتية

Time منذ 41 دقيقة
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كورونا يتسبب في إقالة 1500 موظف بالخطوط الكويتية

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الخطوط الجوية الكويتية، عن إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة، في تغريدة عبر " تويتر ":" تعاملاً مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها السلبي على تشغيلها التجاري…. قررت الشركة الاستغناء عن ما يقارب 1500 موظف من غير الكويتيين من مختلف القطاعات ".

ويأتي القرار وفق خطة شاملة للتعامل مع تأثير الوباء، حيث أن هذا القرار الصعب جاء نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص وقطاع الطيران العالمي بشكل عام.

ّ وكانت الخطوط الجوية الكويتية أوقفت أسطولها المؤلف من 30 طائرة، ولكنها سيّرت أكثر من 200 رحلة جوية لإعادة نحو 30 ألف مواطن كويتي من الخارج.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجهل يهدم بالإفك بيت عزيز
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولاقوةإلا باالله
د محمد ماجد بخش
أصغر تجمع مشاهد لا أريد ان اصدمكم به حتى الغازات النبيلة هي وحدة مزدوجة متعادلة يمكن تأينها وفصلها كطافة كإشعاع أو مركبات ولم تعد عناصر خاملة ومجموعتها لها 3 أرقام ممثلة هي 2 & 6 & 8 مع مجموعة الصفر أيضا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
غرامه وكفالة🚶
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كلكم أحسن🤔 لا مو أحسن😂

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