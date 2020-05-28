كورونا يتسبب في إقالة 1500 موظف بالخطوط الكويتية

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الخطوط الجوية الكويتية، عن إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الشركة، في تغريدة عبر " تويتر ":" تعاملاً مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها السلبي على تشغيلها التجاري…. قررت الشركة الاستغناء عن ما يقارب 1500 موظف من غير الكويتيين من مختلف القطاعات ".
ويأتي القرار وفق خطة شاملة للتعامل مع تأثير الوباء، حيث أن هذا القرار الصعب جاء نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص وقطاع الطيران العالمي بشكل عام.
ّ وكانت الخطوط الجوية الكويتية أوقفت أسطولها المؤلف من 30 طائرة، ولكنها سيّرت أكثر من 200 رحلة جوية لإعادة نحو 30 ألف مواطن كويتي من الخارج.