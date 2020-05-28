نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. استشارية بمكافحة العدوى توجه رسالة نارية لمستهترين بكورونا

Time منذ ساعة
Views 1827
Comment 1
بالفيديو.. استشارية بمكافحة العدوى توجه رسالة نارية لمستهترين بكورونا

علي القحطاني (صدى):
علقت الدكتورة مها محمود العلاوي استشارية مكافحة العدوى على مقطع فيديو لمستهترين يواجهون كورونا بالتقارب بدلاً من التباعد مع تخفيف منع التجول.

وقالت "العلاوي" خلال حوارها في برنامج " الراصد " عبر قناة الإخبارية:" صورة مؤلمة بعد 65 يوما من منع التجول "، مضيفا أن ما جاء في المقطع يفتقر الوعي لأن لا أحد يريد أن يصاب بكورونا.

وأشارت العلاوي:" أتمنى ما حصل اليوم لا يتكرر الوعي الصحيح، كلنا مسؤولين وعندنا وعي كافي بشأن الإجراءات الاحترازية في المنزل ".

وتابعت العلاوي:" ما تخيلت الوضع بهذا الشكل المؤسف "، منتقدة ما حدث:" المستهترون لم يرتدوا كمامات أثناء الخروج ولم يلتزموا بالتوصيات التي أقرتها وزارة وما حصل يعكس الوضع السيء ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجهل يهدم بالإفك بيت عزيز
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولاقوةإلا باالله
د محمد ماجد بخش
أصغر تجمع مشاهد لا أريد ان اصدمكم به حتى الغازات النبيلة هي وحدة مزدوجة متعادلة يمكن تأينها وفصلها كطافة كإشعاع أو مركبات ولم تعد عناصر خاملة ومجموعتها لها 3 أرقام ممثلة هي 2 & 6 & 8 مع مجموعة الصفر أيضا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
غرامه وكفالة🚶
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كلكم أحسن🤔 لا مو أحسن😂

أخر الأخبار

كورونا يتسبب في خصم 6 نقاط من متصدر الدوري النمساوي
كورونا يتسبب في خصم 6 نقاط من متصدر الدوري النمساوي
Time منذ 3 دقائق Views 1075
"أب" في بريدة يتبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً لإنقاذ 5 مرضى
"أب" في بريدة يتبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً لإنقاذ 5 مرضى
Time منذ 14 دقيقة Views 1284
خامنئي يعلق على جريمة قطع رأس فتاة بعد هروبها مع حبيبها
خامنئي يعلق على جريمة قطع رأس فتاة بعد هروبها مع حبيبها
Time منذ 21 دقيقة Views 1473
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح المقصود بالمؤشر (RO) وكيف سيطرة المملكة عليه
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح المقصود بالمؤشر (RO) وكيف سيطرة المملكة عليه
Time منذ 28 دقيقة Views 1544
أنور قرقاش: ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع الأزمة العالمية
أنور قرقاش: ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع الأزمة العالمية
Time منذ 34 دقيقة Views 1337
كورونا يتسبب في إقالة 1500 موظف بالخطوط الكويتية
كورونا يتسبب في إقالة 1500 موظف بالخطوط الكويتية
Time منذ 40 دقيقة Views 1386
أمانة جدة تُغلق مطاعم ومقاهي خالفوا الإجراءات الاحترازية
أمانة جدة تُغلق مطاعم ومقاهي خالفوا الإجراءات الاحترازية
Time منذ 44 دقيقة Views 1528
وزير العدل يقر تمديد ساعات العمل ويعتمد الخطة التشغيلية بعد رفع التعليق
وزير العدل يقر تمديد ساعات العمل ويعتمد الخطة التشغيلية بعد رفع التعليق
Time منذ 47 دقيقة Views 1691
رحالة بريطاني يتحدث عن طبيعة الحياة في عسير منذ 75 عامًا (صور) 
رحالة بريطاني يتحدث عن طبيعة الحياة في عسير منذ 75 عامًا (صور) 
Time منذ 52 دقيقة Views 1540
القبض على مُفحط البيضاء في المدينة المنورة
القبض على مُفحط البيضاء في المدينة المنورة
Time منذ 56 دقيقة Views 1587