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شاهد.. قصة مؤثرة لأب زوج ابنته في 5 دقائق بالباحة 

Time منذ 7 دقائق
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شاهد.. قصة مؤثرة لأب زوج ابنته في 5 دقائق بالباحة 

الباحة (صدى):
زوج مواطن ابنته في 5 دقائق بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخدها المملكة مؤخرا.

ومن جهته، روى الد العروس علي الشهراني تفاصيل زواج ابنته خلال دقائق معدودة، قائلا:" حصل الزواج بتفاهم واتفاق تام بين الأسرتين، اتفقت مع زوجتي وابنتي بعد تشاور ".

وأضاف الشهراني خلال حواره عبر " سكايب " في قناة الإخبارية:" يسر الله عليه وهذا تماشيا مع ما أقرته الدولة مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة بالتباعد الاجتماعي "، لافتة:" ابنتي كملها الله بعقلها وصار مراسم الزواج بحسب ما جاء في مقطع الفيديو ".

وتابع والد العروس:" كان موعد زواج ابنتي في الصيف ولكني قلت خير البر عاجله "، بينما رأى العريس فيصل الزهراني من الباحة:" ابنتي في عيني واتفقت برضا وتفاهم مع والد العروس ".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بغير وحدة المجموع تلك، لا إعمال مغناطيسي
ابو محمد 😎
مبارك بإذن الله ، وباالرفاء والبنين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
عندما تريد تشذيب قلم الرصاص تحتاج إلى مبراة وتحتاج توحيد مركز الأداة مع رأس القلم
البرفسور احمد
دييت الطعميه من عند نبويه ... تطير المخ وتسخسخ الجيب..
البرفسور احمد
احسنت الجواب .... جاءت احاديث صحيحه بالوعيد الشديد لم يرسم ذوات الارواح ولو كانت بعوضه

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