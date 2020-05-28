شاهد.. قصة مؤثرة لأب زوج ابنته في 5 دقائق بالباحة 

الباحة (صدى):
زوج مواطن ابنته في 5 دقائق بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخدها المملكة مؤخرا.
ومن جهته، روى الد العروس علي الشهراني تفاصيل زواج ابنته خلال دقائق معدودة، قائلا:" حصل الزواج بتفاهم واتفاق تام بين الأسرتين، اتفقت مع زوجتي وابنتي بعد تشاور ".
وأضاف الشهراني خلال حواره عبر " سكايب " في قناة الإخبارية:" يسر الله عليه وهذا تماشيا مع ما أقرته الدولة مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة بالتباعد الاجتماعي "، لافتة:" ابنتي كملها الله بعقلها وصار مراسم الزواج بحسب ما جاء في مقطع الفيديو ".
وتابع والد العروس:" كان موعد زواج ابنتي في الصيف ولكني قلت خير البر عاجله "، بينما رأى العريس فيصل الزهراني من الباحة:" ابنتي في عيني واتفقت برضا وتفاهم مع والد العروس ".