نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

احتجاز ماشية في مادة "القار" بحائل

Time منذ ساعة
Views 1968
Comment 1
احتجاز ماشية في مادة "القار" بحائل

حائل (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بحائل، بلاغاً عن احتجاز قطيع من الماشية بمادة القار ومازال العمل جاري على استخراجها.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أن الفرق بمركز تربة التابع لمحافظة بقعاء باشرت احتجاز القطيع، إذ اتضخ أن المادة البترولية من مخلفات إحدى الشركات العاملة في مجال صيانة الطرق وسيتم تطبيق النظام في حق المتسبب بذلك .

ودعا متحدث حائل العقيد نافع الحربي، مؤسسات صيانة الطرق ومقاولي التنفيذ إلى استشعار المسؤولية والأمانة الملقاء على عاتقهم بمراعاة الطرق الآمنة للتخلص من بقايات هذه المواد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الجهل يهدم بالإفك بيت عزيز
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولاقوةإلا باالله
د محمد ماجد بخش
أصغر تجمع مشاهد لا أريد ان اصدمكم به حتى الغازات النبيلة هي وحدة مزدوجة متعادلة يمكن تأينها وفصلها كطافة كإشعاع أو مركبات ولم تعد عناصر خاملة ومجموعتها لها 3 أرقام ممثلة هي 2 & 6 & 8 مع مجموعة الصفر أيضا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
غرامه وكفالة🚶
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كلكم أحسن🤔 لا مو أحسن😂

أخر الأخبار

كورونا يتسبب في خصم 6 نقاط من متصدر الدوري النمساوي
كورونا يتسبب في خصم 6 نقاط من متصدر الدوري النمساوي
Time منذ 3 دقائق Views 1073
"أب" في بريدة يتبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً لإنقاذ 5 مرضى
"أب" في بريدة يتبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً لإنقاذ 5 مرضى
Time منذ 14 دقيقة Views 1284
خامنئي يعلق على جريمة قطع رأس فتاة بعد هروبها مع حبيبها
خامنئي يعلق على جريمة قطع رأس فتاة بعد هروبها مع حبيبها
Time منذ 20 دقيقة Views 1473
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح المقصود بالمؤشر (RO) وكيف سيطرة المملكة عليه
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح المقصود بالمؤشر (RO) وكيف سيطرة المملكة عليه
Time منذ 27 دقيقة Views 1544
أنور قرقاش: ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع الأزمة العالمية
أنور قرقاش: ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع الأزمة العالمية
Time منذ 34 دقيقة Views 1337
كورونا يتسبب في إقالة 1500 موظف بالخطوط الكويتية
كورونا يتسبب في إقالة 1500 موظف بالخطوط الكويتية
Time منذ 40 دقيقة Views 1385
أمانة جدة تُغلق مطاعم ومقاهي خالفوا الإجراءات الاحترازية
أمانة جدة تُغلق مطاعم ومقاهي خالفوا الإجراءات الاحترازية
Time منذ 43 دقيقة Views 1528
وزير العدل يقر تمديد ساعات العمل ويعتمد الخطة التشغيلية بعد رفع التعليق
وزير العدل يقر تمديد ساعات العمل ويعتمد الخطة التشغيلية بعد رفع التعليق
Time منذ 47 دقيقة Views 1686
رحالة بريطاني يتحدث عن طبيعة الحياة في عسير منذ 75 عامًا (صور) 
رحالة بريطاني يتحدث عن طبيعة الحياة في عسير منذ 75 عامًا (صور) 
Time منذ 52 دقيقة Views 1535
القبض على مُفحط البيضاء في المدينة المنورة
القبض على مُفحط البيضاء في المدينة المنورة
Time منذ 56 دقيقة Views 1587