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استمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر

Time منذ 40 دقيقة
Views 1422
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استمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر

المدينة المنورة (صدى):
أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر.

وأهابت الوكالة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بغير وحدة المجموع تلك، لا إعمال مغناطيسي
ابو محمد 😎
مبارك بإذن الله ، وباالرفاء والبنين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
عندما تريد تشذيب قلم الرصاص تحتاج إلى مبراة وتحتاج توحيد مركز الأداة مع رأس القلم
البرفسور احمد
دييت الطعميه من عند نبويه ... تطير المخ وتسخسخ الجيب..
البرفسور احمد
احسنت الجواب .... جاءت احاديث صحيحه بالوعيد الشديد لم يرسم ذوات الارواح ولو كانت بعوضه

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